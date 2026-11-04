Nhà văn hóa cộng đồng xây tiền tỉ rồi bỏ hoang

Nằm nổi bật trên khu đất rộng hơn 2.000m², nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ thôn Ích Hậu, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng kiên cố với kiến trúc 2 tầng khang trang. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài bề thế ấy là cảnh cửa đóng then cài, công trình chưa một lần được đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đầu tư và khiến người dân không khỏi tiếc nuối.

Nhà văn hóa cộng đồng 2 tầng được xây dựng kiên cố, khang trang nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng

Ghi nhận của PV Văn Hoá, khuôn viên công trình đã được đầu tư hoàn thiện phần thô, sơn và hệ thống cửa. Phía trước công trình, hạng mục sân và đường vào mới chỉ được đắp nền đất, xung quanh cỏ dại mọc um tùm.

Lối vào được ngăn bằng những cọc tre tạm bợ nhằm hạn chế trâu, bò đi vào

Sau thời gian dài không được khai thác, một số vị trí tại cầu thang và các hạng mục khác đã có dấu hiệu xuống cấp.

Một người dân sống gần công trình cho biết, phần xây dựng cơ bản đã hoàn thành khoảng 2 năm trước nhưng đến nay nhà văn hóa vẫn chưa hoạt động.

“Sau khi thôn Bắc Kinh và thôn Phú Ích sáp nhập thành thôn Ích Hậu, người dân hiện sử dụng nhà văn hóa của thôn Phú Ích cũ. Mỗi khi đi qua Nhà văn hóa cộng đồng thấy để không đó, người dân chúng tôi thấy xót của vì lãng phí”, một người dân thôn Ích Hậu chia sẻ.

Trao đổi về thực trạng trên, ông Trần Quang Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Kinh, cho biết công trình được xã Ích Hậu cũ xây dựng trong năm 2024. Sau khi hoàn thành phần xây dựng cơ bản, địa phương dự kiến tiếp tục đầu tư sân và các hạng mục xung quanh trong năm 2025.

Tuy nhiên, giữa năm 2025, chủ trương sắp xếp, tổ chức lại bộ máy được triển khai, kéo theo quá trình bàn giao, sắp xếp công việc và nguồn lực tại địa phương. Vì vậy, kế hoạch hoàn thiện khuôn viên công trình chưa thể thực hiện như dự kiến.

Nhà văn hoá cộng đồng tại thôn Ích Hậu nằm trên trục đường chính, gần khu dân cư đông đúc nhưng lại không được đưa vào sử dụng

Sau khi tiếp nhận công trình, chính quyền xã Đông Kinh đã tính đến phương án tiếp tục đầu tư, hoàn thiện để đưa vào khai thác. Địa phương đang nghiên cứu khả năng mở rộng khuôn viên, bố trí không gian vui chơi, giải trí bên ngoài; đồng thời tổ chức các hoạt động học tập cộng đồng và đọc sách bên trong.

Cụ thể, phương án được đặt ra là bố trí Trung tâm học tập cộng đồng ở tầng 1, kết hợp thư viện đọc sách tại tầng 2. Địa phương cũng dự kiến trang bị hệ thống wifi, bổ sung các điều kiện cần thiết phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin, ứng dụng công nghệ số và đầu tư sân chơi bên ngoài.

Theo lãnh đạo UBND xã Đông Kinh, việc kết hợp nhiều công năng sẽ giúp công trình được sử dụng thường xuyên hơn, thay vì chỉ phát huy tác dụng khi có nhu cầu tránh trú bão, lũ.

Qua tính toán sơ bộ, kinh phí để thực hiện phương án đầu tư hoàn chỉnh khoảng 5-7 tỉ đồng.

“Trước mắt, địa phương tính đến việc sử dụng ngân sách xã, đồng thời nghiên cứu khả năng huy động nguồn xã hội hóa hoặc đề xuất hỗ trợ từ cấp có thẩm quyền nếu có điều kiện”, ông Trần Quang Đông thông tin.

Lãnh đạo UBND xã Đông Kinh cho biết, địa phương dự kiến tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án để báo cáo HĐND xã xem xét vào cuối năm 2026. Việc đầu tư sẽ được cân nhắc trên cơ sở nguồn lực thực tế, bảo đảm tính khả thi.