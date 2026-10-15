Nhà văn gốc Việt Đoan Bùi giao lưu với sinh viên Đà Nẵng

Quang cảnh buổi giao lưu. Ảnh: KHÁNH LINH

Nhà văn Đoan Bùi mang trong mình dòng máu Việt Nam, hiện là Tổng Biên tập tuần báo Le Nouvel Obs và từng giành giải thưởng báo chí danh giá Albert Londres.

Bà được biết đến là nhà văn, nhà báo có ngòi bút sắc sảo nhưng cũng đầy trắc ẩn, đặc biệt trong việc kết nối những biên giới, dung hòa nhiều bản sắc lại với nhau.

Tại buổi giao lưu, độc giả được nghe những chia sẻ trực tiếp của tác giả về một tác phẩm đầy sức lay động, nơi bi kịch sánh đôi cùng tiếng cười, nơi trải nghiệm riêng tư chạm đến các giá trị phổ quát.

Dưới ngòi bút của một phóng viên điều tra giàu kinh nghiệm, tác phẩm “Xứ sở Vô danh” mở ra một lăng kính vừa đau đớn vừa tự trào, vừa thơ mộng vừa sắc lạnh, đi đến tận cùng những góc khuất của nỗi đau và bản sắc con người.

Theo Ban tổ chức, hầu hết tác phẩm của nhà văn Đoan Bùi, từ “Sự im lặng của cha tôi” đến “Xứ sở Vô danh” không đơn thuần là những trang viết văn chương mà còn là hành trình đi tìm nguồn cội, chữa lành những tổn thương thế hệ và chạm đến cõi sâu thẳm trong tâm hồn con người.

Sự hiện diện của nhà văn tại Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện văn học thông thường, mà còn là nhịp cầu thắt chặt thêm tình hữu nghị, sự thấu hiểu và gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Pháp nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng với các đối tác Pháp nói riêng.