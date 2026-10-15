Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) báo lãi 9 tháng bốc hơi 96%, dòng tiền kinh doanh thâm hụt

Lợi nhuận sụt giảm sâu do biên lãi gộp thu hẹp

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã chứng khoán NHA trên sàn HOSE) cho thấy doanh thu đạt 107,91 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Dù quy mô doanh thu cải thiện, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại giảm tới 59,3%, chỉ còn 11,44 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do biên lợi nhuận gộp thu hẹp mạnh từ mức 39,6% của cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 13,1%.

Do sự sụt giảm của tỷ suất sinh lời, lợi nhuận gộp trong quý 3 chỉ đạt 14,19 tỷ đồng, giảm 63,1% tương ứng mức giảm 24,31 tỷ đồng. Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ cũng đồng loạt gia tăng. Chi phí tài chính tăng 36,3% lên 1,39 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13,3% lên 2,72 tỷ đồng. Điểm sáng hiếm hoi đến từ doanh thu hoạt động tài chính khi khoản mục này tăng thêm 1,92 tỷ đồng lên mức 1,96 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 127 tỷ đồng, giảm 52,8% so với cùng kỳ. Sự thiếu hụt nguồn thu từ mảng xây dựng và kinh doanh bất động sản khiến lợi nhuận sau thuế 9 tháng chỉ đạt vỏn vẹn 3,09 tỷ đồng, bốc hơi 96% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2026, ban lãnh đạo đặt mục tiêu doanh thu 260 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng. Với kết quả khiêm tốn đạt được, công ty mới chỉ hoàn thành 6,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Dòng tiền kinh doanh âm nặng và dư nợ vay phình to

Bên cạnh kết quả kinh doanh đi lùi, bức tranh tài chính của Nhà và Đô thị Nam Hà Nội còn ghi nhận sự mất cân đối về dòng tiền. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận mức âm 69,2 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với con số dương 54 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Hoạt động đầu tư cũng tiêu tốn lượng lớn nguồn vốn khiến dòng tiền thuần từ hoạt động này âm 233,96 tỷ đồng.

Để bù đắp sự thiếu hụt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư, doanh nghiệp phải tăng cường huy động vốn từ bên ngoài. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính trong 9 tháng ghi nhận mức dương 272,3 tỷ đồng. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy nguồn tiền này chủ yếu đến từ việc công ty gia tăng các khoản vay nợ tín dụng mới và phát hành thêm cổ phiếu ra thị trường.

Việc tăng cường vay mượn khiến quy mô nợ phải trả của doanh nghiệp phình to nhanh chóng. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty đạt 387,5 tỷ đồng, tăng 39,8% tương ứng tăng 110,3 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tỷ trọng dư nợ vay hiện chiếm tới 51% tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Chi tiết cơ cấu nợ cho thấy nợ vay ngắn hạn ghi nhận 156,8 tỷ đồng, phần còn lại 230,7 tỷ đồng là các khoản nợ vay dài hạn.