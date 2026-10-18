Nhà tuyển dụng phát hiện ứng viên nghi dùng deepfake nhờ một động tác

Nhà tuyển dụng thử độ trung thực của ứng viên bằng động tác tay Nghi ngờ ứng viên sử dụng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, nhà tuyển dụng tại Mỹ quyết định thực hiện một phép thử đơn giản.

Một cuộc phỏng vấn tuyển dụng trực tuyến tại Mỹ bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi nhà tuyển dụng nghi ngờ ứng viên sử dụng bộ lọc khuôn mặt theo thời gian thực để thay đổi diện mạo.

Theo NDTV ngày 17/10, Jason, một nhà tuyển dụng tại bang Michigan, Mỹ, đang phỏng vấn ứng viên cho một vị trí làm việc từ xa thì phát hiện những dấu hiệu bất thường trên khuôn mặt người đối diện.

“Chuyện khó tin nhất đã xảy ra trong một cuộc phỏng vấn hôm qua. Tôi vừa phỏng vấn ứng viên deepfake đầu tiên trong đời. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra”, Jason viết trên mạng xã hội X.

Theo lời kể của Jason, một đồng nghiệp là người đầu tiên nhận thấy hình ảnh ứng viên có vấn đề. Cặp kính trông không tự nhiên, trong khi trên hai má xuất hiện những đường viền mờ giống như một lớp hình ảnh chồng lên khuôn mặt.

“Đồng nghiệp của tôi nhận thấy cặp kính của anh ta trông kỳ lạ, có một lớp hình ảnh mờ chồng lên hai bên má. Anh ta đã sử dụng filter (bộ lọc khuôn mặt) trực tiếp trong suốt cuộc phỏng vấn”, Jason cho biết.

Nghi ngờ ứng viên sử dụng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, Jason quyết định thực hiện một phép thử đơn giản. Anh yêu cầu người này đưa bàn tay ra phía trước khuôn mặt, đồng thời tự làm mẫu để đối phương hiểu rõ động tác.

“Anh có thể giúp tôi một việc nhanh được không? Hãy đưa tay ra trước mặt, giống như tôi đang làm đây. Như động tác 'You Can't See Me' nổi tiếng của John Cena ấy”, Jason nói trong đoạn video.

Đây là động tác quen thuộc của đô vật kiêm diễn viên Mỹ John Cena, trong đó người thực hiện xòe bàn tay và đưa ngang trước mặt.

Diễn viên John Cena và động tác "You Can't See Me" nổi tiếng. Ảnh: WWE.

Tuy nhiên, theo Jason, ứng viên chỉ đưa tay lên bên cạnh khuôn mặt thay vì đưa ngang phía trước. Dù được yêu cầu thực hiện lại, người này vẫn không làm đúng động tác.

Jason cho rằng phản ứng này càng củng cố nghi ngờ ứng viên đang sử dụng bộ lọc khuôn mặt hoặc deepfake. Việc đưa bàn tay che một phần khuôn mặt có thể khiến một số bộ lọc hình ảnh hoạt động không chính xác, làm lộ những bất thường trong hình ảnh được xử lý.

Deepfake là công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hoặc biến đổi hình ảnh, âm thanh, khiến một người trông hoặc nghe giống người khác. Trong các cuộc gọi video, công nghệ này có thể được ứng dụng thông qua bộ lọc khuôn mặt theo thời gian thực, thay đổi diện mạo người dùng ngay khi họ đang nói chuyện.

Nhà tuyển dụng cũng nhận thấy diện mạo ứng viên trong cuộc gọi có phần khác với hình ảnh trên hồ sơ LinkedIn và GitHub. Tuy nhiên, Jason quyết định không công khai các tài khoản này.

“Tuyển dụng và phỏng vấn giờ thật khó tin. Trong thời đại AI, chúng ta sẽ phải cẩn trọng hơn, thậm chí có thể buộc phải quay lại phỏng vấn trực tiếp”, anh viết.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X, thu hút nhiều bình luận về nguy cơ giả mạo danh tính trong tuyển dụng trực tuyến.

Một số người dùng đề nghị Jason công khai tài khoản của ứng viên để cảnh báo các nhà tuyển dụng khác. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chia sẻ rằng họ từng nhận được lời đề nghị cho người khác sử dụng hồ sơ GitHub hoặc danh tính của mình để xin việc, đổi lại một phần tiền lương.

Một người bình luận cho biết đây là video thứ hai họ nhìn thấy trong đó động tác “You Can't See Me” được sử dụng để phát hiện deepfake.