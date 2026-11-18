Trưng bày chuyên đề “Giữ trọn lòng son” khắc họa những câu chuyện tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình thủy chung, sắt son gắn liền với lý tưởng cách mạng trong hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Hoạt cảnh tái hiện câu chuyện tình yêu son sắt, thủy chung của hai vợ chồng chiến sĩ cách mạng Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết, bị giam giữ tại Hỏa Lò.

Không gian trưng bày giới thiệu sáu câu chuyện của các chiến sĩ cách mạng được ẩn dụ dưới hình tượng các “trái tình yêu”: “Trái Kiên trung” - đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; “Trái Sắt son” - đồng chí Nguyễn Phong Sắc và đồng chí Hoàng Thị Ái; “Trái Hy sinh” - đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái; “Trái Bền gan” - đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và đồng chí Mai Ngọc Thuyết; “Trái Đồng hành” - đồng chí Nguyễn Văn Linh và đồng chí Ngô Thị Huệ; “Trái Một lòng” - đồng chí Trường Chinh và phu nhân Nguyễn Thị Minh.

Trải nghiệm công nghệ kết nối không dây tầm ngắn để nhận về lá thư tình yêu ngẫu nhiên.

Trưng bày sử dụng khúc xẩm “Giữ trọn lòng son” được sáng tác riêng dựa trên nội dung sáu câu chuyện tình yêu để kể chuyện kết hợp với thuyết minh, trải nghiệm tương tác góp phần giới thiệu giá trị nghệ thuật truyền thống và mang lại cảm xúc cho công chúng trong hành trình tham quan.

Chụp ảnh photoboothe "Giữ trọn lòng son".

Điểm nhấn trong chương trình, đại biểu cùng tham quan không gian “Thư viện thư tình”, đọc những bức thư được phối tác trên lụa và tham gia các hoạt động tương tác: chụp ảnh photoboothe, trải nghiệm công nghệ kết nối không dây tầm ngắn và gửi gắm thông điệp tại “Cây thư tình”... Trong không gian trưng bày, khách tham quan cũng có thể quét mã QR để nghe nội dung trưng bày trên hệ thống phát thanh trực tuyến.

Viết thư gửi "Cây thư tình".

Với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, nghệ thuật kể chuyện, hát xẩm truyền thống, hoạt cảnh sân khấu, công nghệ thuyết minh và các hoạt động tương tác, trưng bày chuyên đề “Giữ trọn lòng son” không chỉ giới thiệu những câu chuyện tình yêu trong lịch sử cách mạng mà còn mang đến một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi công chúng được nghe, được chứng kiến, được khám phá và tự mình viết tiếp những thông điệp yêu thương.

Cùng đặt tay kết nối mở trái tim cách mạng.

Trưng bày góp phần khẳng định giá trị của tình yêu, lòng thủy chung và sự hy sinh của những người chiến sĩ cách mạng; đồng thời khơi dậy sự trân trọng đối với cuộc sống hòa bình hôm nay, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước.