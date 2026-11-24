Ngày 24/11, Nhà tù Hỏa Lò tiếp tục tổ chức hoạt động miễn phí vé tham quan dịp Ngày Văn hóa Việt Nam. Trước đó, hôm 23/11, di tích này cũng miễn phí vé tham quan, áp dụng với cả các công dân quốc tế.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, rất đông người dân có mặt tại di tích Nhà tù Hỏa Lò từ sáng sớm, xếp hàng để chờ vào cửa. Theo chia sẻ của nhân viên, địa điểm này đón hàng nghìn lượt khách tham quan trong buổi sáng. Không chỉ giới trẻ, nhiều người lớn tuổi hay các em bé cũng được ba mẹ đưa đi trải nghiệm.

Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1997, phường Cầu Giấy) chia sẻ qua mạng xã hội, cô biết được thông tin nhiều di tích, bảo tàng miễn phí vé tham quan dịp Ngày Văn hóa Việt Nam nên cũng háo hức trải nghiệm. Kim Thoa đến xếp hàng vào thăm di tích nhà tù Hỏa Lò từ 10h. Vì không nghĩ rất đông người cũng chọn địa điểm này nên cô phải đợi khoảng 30 phút mới tới lượt vào tham quan.

Nhóm bạn Mai Thanh Hà (sinh năm 2002, phường Thanh Xuân) bày tỏ thích thú khi được trải nghiệm hoạt động tham quan miễn phí. Trước đó, cả nhóm từng có dự định tới nhà tù Hỏa Lò nên nhân dịp được miễn phí vào cửa đã tranh thủ đi trải nghiệm. Tiết trời Hà Nội buổi sáng hơi lạnh và âm u nhưng nhóm bạn trẻ vẫn háo hức đến xếp hàng từ sớm để vào tham quan.

Bà Nguyễn Thị Hòa (65 tuổi, Nam Định) cảm thấy các hoạt động miễn phí vé tham quan di tích, bảo tàng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam rất ý nghĩa. "Những ngày như thế này tạo điều kiện cho nhiều người dân như chúng tôi được đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa. Nhất là những gia đình đưa con cháu đi cùng. Đây cũng là dịp để người lớn kể cho trẻ nghe những câu chuyện về lịch sử, để các cháu hiểu và yêu hơn đất nước mình", bà Hòa chia sẻ.

Anh Trương Văn Vinh (1972, Vĩnh Phúc) cho biết đưa con trai đến tham quan di tích để tìm hiểu thêm về văn hóa, lịch sử. Anh nói: "Những ngày nghỉ, gia đình thường tìm địa điểm đi chơi, nhưng tôi nghĩ ngoài vui chơi cũng nên có những hoạt động để con hiểu thêm về lịch sử, về những gì thế hệ trước đã trải qua để có cuộc sống như hôm nay. Tôi nghĩ những ngày này là cơ hội để mọi người tiếp cận văn hóa theo cách gần gũi hơn. Thay vì chỉ đọc sách hay nghe kể, mình trực tiếp đến những địa điểm lịch sử, nhìn những hiện vật, không gian thực tế thì cảm nhận sẽ khác".

Bên trong khu di tích, bên cạnh hình thức tham quan truyền thống, Hỏa Lò còn phát triển nhiều trải nghiệm mới nhằm tăng tính tương tác. Hệ thống thuyết minh tự động với nhiều ngôn ngữ cũng giúp người dân tiếp cận thông tin chủ động, linh hoạt hơn.

Các bạn trẻ hào hứng check-in, chia sẻ trên mạng xã hội về các trải nghiệm đặc biệt trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Ngoài Hỏa Lò, chính sách miễn phí tham quan được áp dụng tại nhiều địa điểm khác trên cả nước, như Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam... Bên cạnh đó, chính sách miễn phí tham quan cũng áp dụng đối với các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn.

Việc mở cửa miễn phí nhiều bảo tàng, di tích và vườn quốc gia khuyến khích hoạt động tham quan, tìm hiểu, hưởng thụ và trải nghiệm văn hóa, lịch sử. Đây cũng là cơ hội để các gia đình, trường học và nhóm du khách tổ chức những chuyến tham quan gắn với việc tìm hiểu lịch sử, bản sắc văn hóa Việt.