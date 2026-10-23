Nhà trường trang bị kỹ năng phòng, chống ma túy từ không gian học tập cộng đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành “Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy”.

Không gian được bố trí tại tầng trệt tòa nhà Thư viện, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, số 280 An Dương Vương, phường Chợ Quán. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống nhà trường (27-10-1976 – 27-10-2026), đồng thời tạo thêm địa chỉ học tập, trải nghiệm về phòng, chống ma túy cho người học và cộng đồng.

Chương trình do Trường ĐH Sư phạm TPHCM chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM; Trường ĐH Cảnh sát nhân dân; Sở GD-ĐT TPHCM; UBND phường Chợ Quán và Câu lạc bộ Vì Bình yên Thành phố tổ chức, với sự tài trợ của Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu.

Phát biểu tại sự kiện, TS Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cho biết điểm nhấn của không gian là cách tiếp cận giáo dục trực quan, khuyến khích người học chủ động tìm hiểu. Tại đây, học sinh, sinh viên có thể xem mô hình, hình ảnh, đồ họa thông tin; quét mã QR tra cứu tài liệu, xem video và tiếp cận các sản phẩm truyền thông số về phòng, chống ma túy.

TS Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM, phát biểu.

Thông qua những nội dung này, người học được hỗ trợ nhận diện nguy cơ, hiểu tác hại của ma túy và cách ứng xử trước tình huống có nguy cơ liên quan đến ma túy. Các hoạt động tương tác, trao đổi với báo cáo viên, tuyên truyền viên cũng giúp việc tiếp nhận kiến thức gần gũi, dễ hiểu hơn.

Theo TS Cao Anh Tuấn, giáo dục cần giúp người học hình thành năng lực tự bảo vệ bản thân, lựa chọn lối sống tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, công tác phòng, chống ma túy cần được triển khai thường xuyên, chủ động, với nội dung thiết thực và sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cơ quan chức năng và xã hội.

Các đại biểu tham quan “Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy”.

Không gian hướng đến phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường, đồng thời kết nối với học sinh, sinh viên tại phường Chợ Quán và các địa phương trên địa bàn TPHCM. Nhà trường kỳ vọng đây sẽ là địa chỉ tổ chức tham quan, học tập, trải nghiệm và sinh hoạt chuyên đề, góp phần đưa kiến thức phòng ngừa đến gần hơn với cộng đồng.

Với đặc thù đào tạo giáo viên, trường xác định sinh viên sư phạm có vai trò lan tỏa kiến thức, thái độ và hành vi tích cực đến học sinh. Việc khai thác không gian vì thế sẽ gắn với xây dựng đội ngũ sinh viên nòng cốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên có kiến thức và kỹ năng.

Các em học sinh tham quan, tìm hiểu “Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy”.

Thông qua hoạt động học tập, sinh hoạt chuyên đề và tập huấn, sinh viên được củng cố kỹ năng nhận diện nguy cơ, truyền thông và hỗ trợ bạn bè. Đây cũng là hành trang để các giáo viên tương lai tham gia giáo dục phòng, chống ma túy tại trường học.

Để duy trì hiệu quả, nhà trường định hướng thường xuyên cập nhật học liệu, đổi mới hình thức truyền thông, tổ chức hoạt động phù hợp từng nhóm người học. Nội dung chú trọng nhận diện phương thức lôi kéo, dụ dỗ, rèn kỹ năng từ chối và tìm kiếm sự hỗ trợ. Việc phối hợp với lực lượng công an, cơ sở giáo dục và địa phương sẽ tập trung vào cung cấp thông tin chính xác, tập huấn chuyên môn, tổ chức trải nghiệm, hướng tới mục tiêu “Vì một trường học không ma túy”.