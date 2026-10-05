Nhà trường đã kỷ luật 7 nam sinh viên bị cáo buộc tấn công tình dục như thế nào?

7 thành viên của một hội sinh viên nam tại Đại học Cornell bị Jane Doe, một nữ sinh của trường, cáo buộc tấn công tình dục sau một buổi tụ tập tại nhà vào tháng 10/2024.

Cornell sau đó tiến hành một quy trình xử lý nội bộ để xác định những gì đã xảy ra và trách nhiệm của từng người. Hai người bị buộc thôi học, hai người bị đình chỉ, trong khi ba người còn lại chịu các hình thức kỷ luật nhẹ hơn.

Các bản tóm tắt về quyết định kỷ luật mà The New York Times có được, cùng hơn 1.000 trang hồ sơ, cho thấy quá trình xử lý vụ việc phức tạp hơn những thông tin Cornell từng công bố. Nhà trường không đưa ra kết luận rằng tất cả 7 người đều tấn công tình dục Jane Doe.

Cornell xác định trách nhiệm của từng người

Hội đồng gồm 3 thành viên xử lý vụ việc theo Title IX, đạo luật liên bang về quyền dân sự trong giáo dục, làm việc qua Zoom trong 12 ngày vào tháng 5/2025.

Hội đồng không kết luận tất cả những người bị Jane Doe cáo buộc đều có hành vi tấn công tình dục cô.

Hai người bị buộc thôi học là Matthew Ingalls và Jonathan Newell.

Một góc Đại học Cornell (Mỹ). Ảnh: FB Cornell University

Theo hồ sơ, hội đồng xác định Ingalls phải chịu trách nhiệm về hành vi tấn công tình dục. Hồ sơ cho rằng Ingalls đã thao túng, lợi dụng và đặt Jane Doe vào tình trạng nguy hiểm nhằm phục vụ lợi ích cá nhân và mua vui cho những người khác.

Newell cũng bị xác định phải chịu trách nhiệm về hành vi tấn công tình dục. Theo hồ sơ, Newell có hành vi tình dục không được cô đồng thuận và liên quan đến việc sử dụng ketamine; đồng thời gửi một tin nhắn Snapchat mời những thành viên khác đến.

Cả Ingalls và Newell đều phủ nhận hành vi sai trái. Công tố viên hạt Tompkins từ chối truy tố vụ việc vào năm 2024 và không ai trong số những người bị cáo buộc bị truy tố hình sự. Hội Chi Phi, nơi tổ chức buổi tụ tập, sau đó bị cấm hoạt động trong khuôn viên trường.

Hai người khác là Winston Lee và Gillio Lopes lần lượt bị đình chỉ 2 năm và 3 học kỳ, đồng thời chịu quản chế kỷ luật sau khi trở lại trường. Cả hai cũng phải tuân thủ lệnh không tiếp xúc với Jane Doe, phải tham gia chương trình giáo dục về quấy rối tình dục và viết bài nhìn nhận lại hành vi của mình.

Diego Sarabia, người đã tốt nghiệp, bị cấm vào khuôn viên Cornell trong 3 năm.

Hai người còn lại, Scott Norris và Scott Kretzschmar, nhận hình thức kỷ luật nhẹ hơn. Họ bị yêu cầu không tiếp xúc với Jane Doe, tham gia các chương trình giáo dục về quấy rối tình dục, sử dụng mạng xã hội và trách nhiệm của người chứng kiến, đồng thời viết bài tự kiểm điểm.

Jane Doe cáo buộc Norris và Kretzschmar nằm trong nhóm người đi vào phòng sau khi Newell gửi tin nhắn Snapchat.

Trong một vụ kiện riêng, Kretzschmar cho biết anh không bị Cornell xác định phải chịu trách nhiệm về tấn công tình dục. Hồ sơ cho thấy Cornell thay vào đó kết luận anh có một hành vi vi phạm nhẹ hơn. Luật sư của Kretzschmar nói thân chủ của ông chưa từng bị cáo buộc hoặc xác định phải chịu trách nhiệm về hành vi cưỡng hiếp và không có mặt vào thời điểm xảy ra các hành vi tình dục.

Luật sư của Norris không rõ liệu có phản hồi hay không.

Chuyện gì xảy ra tại nhà hội Chi Phi?

Theo hồ sơ, tối 19/10/2024, Jane Doe đến nhà hội Chi Phi để gặp Matthew Ingalls. Tại đây diễn ra một buổi tụ tập có sử dụng rượu và chất kích thích.

Jane Doe sau đó cáo buộc một số thành viên của hội có hành vi tình dục khi cô không còn khả năng đồng thuận. Vụ việc được đưa ra trong một đơn kiện công bố vào tháng 9/2026, trong đó Jane Doe cũng chỉ trích cách Cornell xử lý các cáo buộc và kỷ luật những người liên quan.

Cornell cho biết quy trình xử lý vụ việc không diễn ra như mô tả trong đơn kiện. Hồ sơ mà The New York Times tiếp cận cho thấy nhà trường đã xem xét nhiều loại bằng chứng trước khi hội đồng đưa ra kết luận và quyết định kỷ luật đối với từng người.

Tranh luận về mức độ nghiêm khắc của hình thức kỷ luật

Thomas Giuffra, luật sư của Jane Doe, cho rằng các hình thức kỷ luật không phản ánh mức độ nghiêm trọng của những gì thân chủ ông cáo buộc đã xảy ra.

Theo ông, ngoại trừ hai người bị buộc thôi học, những người còn lại vẫn có thể tiếp tục hoặc hoàn thành việc học và nhận bằng của Cornell. Ông cũng bày tỏ lo ngại về khả năng Jane Doe có thể tiếp tục cuộc sống và học tập bình thường sau sự việc.

Trong khi đó, những người bị cáo buộc đều phủ nhận hành vi sai trái.

Cornell từ chối bình luận chi tiết về hồ sơ kỷ luật, viện dẫn các quy định liên bang về quyền riêng tư của sinh viên.

Thống đốc New York Kathy Hochul đã yêu cầu tiến hành một cuộc rà soát độc lập về vụ việc. Sau đó, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt, với quyền tiến hành các bước tố tụng hình sự nếu có căn cứ.

Hiệu trưởng Cornell: "Trường phải làm tốt hơn"

Theo ABC 7 News, Hiệu trưởng Cornell Michael I. Kotlikoff thừa nhận nhà trường "phải làm tốt hơn" sau vụ việc năm 2024. Ông gọi những gì xảy ra với Jane Doe là "vô cùng đáng lo ngại", đồng thời cam kết Cornell sẽ có các biện pháp nhằm ngăn sự việc tương tự tái diễn, tăng cường hỗ trợ người bị tổn thương và bảo đảm quy trình điều tra công bằng.

Hội đồng quản trị Cornell dự kiến công bố trong tuần tới một hãng luật độc lập được thuê để rà soát cách trường xử lý vụ việc. Ông Kotlikoff cũng thừa nhận cộng đồng Cornell thất vọng vì nhà trường chưa cung cấp đủ thông tin, nhưng cho biết các quy định về quyền riêng tư của sinh viên hạn chế những gì trường có thể công khai.