Nhà trường, Công an và cộng đồng cùng bước vào không gian số

Điểm đáng ghi nhận đầu tiên là cách chiến dịch đặt vấn đề. Thay vì chỉ dừng lại ở những cảnh báo về tác hại của mạng xã hội (MXH), chương trình chọn thông điệp "Không một mình" như lời kết nối, với hàm ý khi HS gặp phải những tình huống tiêu cực trên KGM (từ bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, dụ dỗ đến thao túng tâm lý...), các em không hề đơn độc. Gia đình, nhà trường, lực lượng Công an và cộng đồng luôn bên cạnh để lắng nghe, hỗ trợ, can thiệp kịp thời. Đây là sự chuyển dịch quan trọng từ cách tiếp cận "phòng, chống" sang "đồng hành", phù hợp tâm lý lứa tuổi và xu hướng giao tiếp hiện đại.

Thực tế cho thấy, KGM mang lại nhiều tiện ích cho các em trong học tập, giao tiếp và giải trí, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ. Thông tin sai lệch, lừa đảo trực tuyến, các hành vi bắt nạt qua mạng, thậm chí là dụ dỗ, xâm hại tình dục qua không gian số đang ngày càng tinh vi và khó nhận diện. Nhiều HS, vì thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro, thiếu người để chia sẻ hoặc sợ bị phán xét đã chọn cách im lặng, tự chịu đựng tổn thương. Vì vậy, việc trang bị cho các em kỹ năng nhận diện rủi ro, ứng xử văn minh và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ là yêu cầu cấp thiết, không thể trì hoãn.

Đại tá Lê Công Anh - Phó Giám đốc Công an TPHCM và Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc cùng tham gia chương trình với các em

Công an TPHCM với chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh, trật tự cùng Sở GD- ĐT với vai trò quản lý và định hướng GD đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. Bên cạnh đó, sự tham gia của các khách mời hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giải trí và sáng tạo nội dung trên KGM là cách tiếp cận thông minh, truyền cảm hứng để HS chủ động bảo vệ bản thân, ứng xử có trách nhiệm và xây dựng những kết nối tích cực trên môi trường mạng.

Thay vì những buổi nói chuyện một chiều, HS được tham gia nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm nhận diện hình ảnh, video thật, giả và tìm hiểu những tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng. Các hoạt động sáng tạo như vẽ tranh, viết truyện, ghi âm những lời tâm sự xoay quanh thông điệp "Không một mình" tạo điều kiện để các em thể hiện suy nghĩ, chia sẻ góc nhìn và lan tỏa những giá trị tích cực.

Đây là cách GD kỹ năng sống hiệu quả, bởi nó không áp đặt mà khơi gợi, không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tạo cơ hội để HS tự trải nghiệm và rút ra bài học cho bản thân. Đặc biệt, việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với phát trực tuyến trên các nền tảng MXH, kết nối đến hơn 3.000 điểm trường thuộc phạm vi quản lý của Sở GD-ĐT Thành phố, là một giải pháp sáng tạo nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận. Trong điều kiện số lượng HS đông đảo và phân bố rộng, việc livestream không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn bảo đảm tính đồng bộ, kịp thời và tạo cơ hội để HS tại nhiều cơ sở GD cùng theo dõi, tiếp nhận nội dung. Đây là một mô hình có thể nhân rộng cho nhiều chương trình giáo dục kỹ năng khác.

Các đồng chí lãnh đạo tại Lễ phát động chiến dịch "Không một mình - Kết nối không tổn thương" năm 2026 ở Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm mạnh, cũng cần nhìn nhận một cách khách quan rằng, một chiến dịch dù quy mô đến đâu cũng không thể giải quyết triệt để mọi vấn đề. Điều quan trọng là sau lễ phát động, những thông điệp và kỹ năng được truyền tải có thể duy trì, củng cố thường xuyên thông qua các hoạt động GD trong nhà trường, những buổi sinh hoạt lớp, các câu lạc bộ kỹ năng sống. Vai trò của gia đình và XH cũng cần được đề cao hơn nữa. Cha mẹ cần quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng con trong việc sử dụng MXH; nhà trường có những kênh tham vấn tâm lý học đường hiệu quả; các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm để tạo tính răn đe. Có như vậy, thông điệp "Không một mình" mới thực sự đi vào cuộc sống, chứ không chỉ dừng lại ở một sự kiện.

Với kế hoạch tiếp tục tổ chức tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Nam Sài Gòn vào ngày 26/10, chiến dịch đang từng bước khẳng định tính bền bỉ và cam kết lâu dài. Thông điệp "Không một mình - Kết nối không tổn thương" không chỉ là khẩu hiệu của một chiến dịch, mà có thể trở thành cách chúng ta ứng xử với nhau trên môi trường số: kết nối để sẻ chia, để hỗ trợ, để cùng nhau lớn lên an toàn và tích cực.