Nhà trưng bày Anh hùng Võ Thị Sáu được Hà Nội công nhận là điểm du lịch

Cán bộ phóng viên An ninh Thủ đô thành kính dâng lên dưới chân tượng đài, tại khuôn viên Nhà trưng bày Anh hùng Võ Thị Sáu

Theo Quyết định số 6176/QĐ-UBND ngày 11/11/2026 của UBND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành, Nhà trưng bày Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu tại số 01 phố Võ Thị Sáu, phường Bạch Mai được công nhận là điểm du lịch.

UBND phường Bạch Mai được giao là tổ chức quản lý điểm du lịch, có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan.

UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn, kiểm tra; các Sở ngành có liên quan có nhiệm vụ phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ việc quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch.