Nhà trong vùng TOD ở TP.HCM phải giải tỏa?

Ngày 30/10, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa XI, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Trương Trung Kiên thông tin về định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) và quy hoạch tổng thể thành phố tầm nhìn 100 năm.

Nhà ở hiện hữu sẽ được xem xét ở bước quy hoạch chi tiết

Theo ông Kiên, tại kỳ họp trước, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về phát triển TOD. Mô hình này hướng đến hình thành các khu đô thị mật độ cao quanh nhà ga, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận giao thông công cộng, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác các phương tiện như đường sắt đô thị, đường sắt nhẹ.

Trong quy hoạch tổng thể lần này, thành phố xác định các tuyến đường sắt đô thị và vị trí nhà ga làm cơ sở khoanh vùng phát triển TOD. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, cơ quan chức năng sẽ xác định ranh giới cụ thể, làm căn cứ lập quy hoạch đô thị cho từng khu vực, với phạm vi nghiên cứu dự kiến khoảng 1.000 m tính từ tâm nhà ga.

Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM Trương Trung Kiên phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Liên quan băn khoăn của người dân về khả năng phải di dời, giải tỏa nhà ở hiện hữu trong khu vực TOD, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc cho biết nội dung này sẽ được xác định ở bước lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

“Cơ quan chức năng sẽ rà soát, đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển để xác định khu vực cần phát triển mới, tập trung triển khai các dự án. Với những khu dân cư hiện hữu có điều kiện phù hợp để tiếp tục tồn tại, chỉnh trang, thành phố có thể xem xét giữ lại, các khu vực phát triển mới sẽ tập trung thực hiện dự án”, ông Kiên nói.

Sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt, TP.HCM sẽ công bố rộng rãi theo quy định, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai, xác định nguồn lực và phân công thực hiện cho các địa phương, nhất là những khu vực trọng điểm. Các quy hoạch cấp dưới và quy hoạch chuyên ngành cũng sẽ được triển khai đồng bộ.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc sẽ phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn tại các địa phương nhằm làm rõ nội dung, phương thức triển khai, bảo đảm tính khả thi và tiếp nhận ý kiến từ cơ sở.

Sở Xây dựng là đầu mối xét điều kiện mua nhà ở xã hội

Về vấn đề cơ quan đầu mối khi người dân mua nhà ở xã hội mà đại biểu đặt ra, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Võ Khánh Hưng cho biết Sở là cơ quan đầu mối, với Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản làm đơn vị tham mưu chính.

Về trình tự thực hiện, người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ tại chủ đầu tư. Chủ đầu tư tổng hợp danh sách gửi Sở Xây dựng để xem xét điều kiện mua nhà ở xã hội và thông báo danh sách đủ điều kiện. Việc ký hợp đồng mua bán do chủ đầu tư và cá nhân thực hiện theo quy định.

Đối với các ý kiến tại tổ thảo luận về tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở xã hội tại chỗ và quy định chuyển tiếp chính sách bồi thường, đại diện Sở Xây dựng cho biết thống nhất với ý kiến đại biểu.

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Võ Khánh Hưng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thạch Thảo.

Để tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, tạo quỹ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư cho những đối tượng bị di dời trong khu vực bán kính 5-7 km so với dự án và các đối tượng nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở, Sở đã và đang rà soát pháp lý, hiện trạng đầu tư dự án.

Trên cơ sở đó, Sở tham mưu thành phố xem xét tháo gỡ theo quy định tại Nghị quyết số 296 hoặc xem xét thu hồi dự án để lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo Điều 12 Luật Phát triển đô thị 2026.

Việc xử lý chuyển tiếp chính sách bồi thường cho các đối tượng bị di dời được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh cần xác định đúng đối tượng, nhu cầu và mức thu nhập của người dân. Bên cạnh quy hoạch, thành phố cần kêu gọi chủ đầu tư, huy động nguồn lực tư nhân để thực hiện 99.000 căn nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ.

Dự kiến 94 dự án để di dời 41.540 căn nhà ven sông, kênh rạch

Về cơ chế huy động vốn cải tạo 41.540 căn nhà ven kênh rạch theo Luật Phát triển đô thị, đại diện Sở Xây dựng cho biết Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy trước sáp nhập chấp thuận chủ trương ban hành; UBND thành phố phê duyệt.

Nhiệm vụ trọng tâm của đề án là tập trung các nguồn lực tài chính, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm huy động mọi nguồn lực, các thành phần kinh tế cùng tham gia di dời nhà trên và ven sông, kênh rạch, chỉnh trang đô thị.

Để đạt chỉ tiêu di dời 41.540 căn nhà trên và ven sông, kênh rạch trong giai đoạn 2026–2030, thành phố dự kiến thực hiện 94 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 404.185,4 tỷ đồng.

Trong đó, 76 dự án có tổng mức đầu tư 398.222,199 tỷ đồng, gồm 59 dự án sử dụng vốn đầu tư công với tổng mức đầu tư 201.719,685 tỷ đồng và 17 dự án theo phương thức đối tác công - tư.

Tổng mức đầu tư huy động dự kiến cho 17 dự án đối tác công - tư là 196.502,514 tỷ đồng, chiếm 48,61% tổng mức đầu tư của toàn bộ kế hoạch thực hiện.

Ngoài ra, có 18 dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư để bổ sung 18.654 căn hộ tại 20 khu đất. Trong số này, 4 dự án sử dụng vốn đầu tư công có nhu cầu vốn trung hạn cần bổ sung là 4.962,164 tỷ đồng; 14 dự án còn lại được thực hiện bằng hình thức huy động nguồn lực xã hội hóa.