Với mong muốn kịp thời chia sẻ, hỗ trợ và tạo điều kiện để nữ thanh niên công nhân ổn định cuộc sống, yên tâm tìm kiếm việc làm mới, Thành Đoàn TPHCM phối hợp Quỹ Từ thiện Cô Sáu triển khai mô hình “Nhà trọ tình thương”, dành cho nữ thanh niên công nhân bị mất việc đột ngột, đang gặp khó khăn về thu nhập và chỗ ở.

Mô hình đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố (đường số 12, KCX Linh Trung 1, phường Linh Xuân, TPHCM) với 32 chỗ ở miễn phí.

Nhà trọ phường Tân Tạo, TPHCM. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng đối với mỗi trường hợp, tính từ ngày bắt đầu vào ở. Trong thời gian được hỗ trợ, khi tìm được việc làm mới, có thu nhập và có điều kiện ổn định chỗ ở, người lưu trú sẽ chủ động bàn giao lại chỗ ở để tiếp tục dành cơ hội hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn khác.

Ngoài việc bố trí nơi lưu trú miễn phí, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố hỗ trợ kết nối, giới thiệu việc làm; đồng thời tạo điều kiện để nữ thanh niên công nhân được tiếp cận các hoạt động đào tạo, trang bị kỹ năng phù hợp trong khả năng của hai đơn vị.

Nhà trọ tại xã Tân An Hội, TPHCM. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Nữ công nhân khó khăn có thể đăng ký trực tuyến: https://tinyurl.com/Nhatrotinhthuong hoặc đăng ký trực tiếp tại Phòng Dịch vụ và Truyền thông – Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố. Số điện thoại 0985.569.498 (chị Mỹ Châu).