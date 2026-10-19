Nhà triển lãm Việt Nam tại Biennale Arte 2026 tổ chức sự kiện tôn vinh phụ nữ và nghệ thuật dân gian

Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu và Mai Thị Xuân Hương, trợ lý giám tuyển. Nội dung tập trung tìm hiểu hình tượng người phụ nữ trong nghệ thuật và văn hóa dân gian Việt Nam, quá trình hình thành, phát triển quan niệm về tính nữ, đồng thời đặt những biểu tượng truyền thống trong mối liên hệ với các tác phẩm của nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu.

Sự kiện chuyên đề “Tính nữ trong nghệ thuật dân gian Việt Nam và thực hành nghệ thuật của Lê Hữu Hiếu” diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, kết nối những biểu tượng văn hóa truyền thống với thực hành nghệ thuật đương đại

Một hoạt động đáng chú ý của chương trình là mời khách tham dự viết lời nhắn gửi tới người phụ nữ có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời mình. Những lời nhắn được trao lại cho nghệ sĩ như một cách lưu giữ ký ức tập thể, đi kèm món quà thủ công do các nghệ nhân Việt Nam thực hiện, có sự tham gia sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ.

Các món quà được lựa chọn từ nhiều làng nghề và chất liệu truyền thống, như khăn lụa Nha Xá, thiệp giấy dó, mặt dây chuyền hình ngựa chế tác từ sừng tại làng nghề Thụy Ứng, nam châm gốm Bát Tràng và sản phẩm thủ công lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Việt Nam.

Qua đó, chương trình gợi mở câu chuyện về sức sống của nghề thủ công truyền thống trong đời sống đương đại, cũng như khả năng kết nối di sản với công chúng quốc tế.

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu chia sẻ, mỗi món quà là kết quả của sự gặp gỡ giữa bàn tay tài hoa của nghệ nhân làng nghề và sức sáng tạo của thế hệ trẻ, những người đang diễn giải di sản văn hóa Việt Nam bằng cảm quan đương đại. Ông bày tỏ mong muốn đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới, để mỗi đồ vật không chỉ mang giá trị sử dụng hay thẩm mỹ mà còn kể câu chuyện về ký ức, chất liệu và bản sắc.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia triển lãm nghệ thuật quốc tế Biennale Arte 2026

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Nhà triển lãm Việt Nam tại Biennale Arte 2026, với chủ đề “Việt Nam: Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu”, do nghệ sĩ nhiếp ảnh Mã Thế Anh phụ trách. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia triển lãm nghệ thuật quốc tế này.

Nhà triển lãm giới thiệu hai nội dung chính: triển lãm cá nhân “Tằm” của nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu và triển lãm nhóm của 9 nghệ sĩ Việt Nam.

Nếu triển lãm nhóm tập trung vào những cách tiếp cận đa dạng đối với nghệ thuật sơn mài, thể hiện sự tiếp nối và phát triển của di sản nghệ thuật truyền thống, thì “Tằm” của Lê Hữu Hiếu mở rộng khả năng biểu đạt của nghệ thuật đương đại thông qua sự kết hợp giữa điêu khắc, sắp đặt và những chất liệu gắn với lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Trong triển lãm “Tằm”, Lê Hữu Hiếu sử dụng gỗ mít, lửa và sơn, kết hợp các kỹ thuật xử lý chất liệu truyền thống để tạo nên những tác phẩm có quy mô lớn. Tổ hợp điêu khắc gồm 17 pho tượng, trong đó có 12 hình tượng võ sĩ lấy cảm hứng từ điêu khắc tại lăng Khải Định và lăng Minh Mạng, cùng các vị thần Ngũ Hành.

Hoạ sĩ Lê Hữu Hiếu mong muốn đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới, để mỗi đồ vật không chỉ mang giá trị sử dụng hay thẩm mỹ mà còn kể câu chuyện về ký ức, chất liệu và bản sắc

Nhà triển lãm Việt Nam góp phần giới thiệu sự phong phú của nghệ thuật, chất liệu và nghề thủ công truyền thống, đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới để di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại và đối thoại với nghệ thuật quốc tế

Đáng chú ý, nghệ sĩ đưa hàng nghìn con tằm sống lên bề mặt tượng, để quá trình nhả tơ trực tiếp tạo nên những cấu trúc mới, biến tác phẩm thành một quá trình sáng tạo tiếp diễn.

Thông qua hình tượng con tằm và nghề trồng dâu nuôi tằm gắn bó lâu đời với nền văn minh lúa nước, triển lãm gợi liên tưởng đến mối quan hệ giữa con người, tự nhiên, lao động và lịch sử. Những con người bình dị, vô danh trong cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm của dòng chảy lịch sử, như những người gìn giữ và bồi đắp các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.

Qua các hoạt động trưng bày và giao lưu, Nhà triển lãm Việt Nam góp phần giới thiệu sự phong phú của nghệ thuật, chất liệu và nghề thủ công truyền thống, đồng thời mở ra những cách tiếp cận mới để di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại và đối thoại với nghệ thuật quốc tế.