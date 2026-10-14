Nhà Trắng yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp từ chức

Theo hãng BBC, bà Guilfoyle, người từng dẫn chương trình cho đài Fox News, đang đối mặt với sự soi xét ngày càng gắt gao sau những thông tin cho rằng bà đề nghị một nhà tài trợ của Tổng thống Trump thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng giá trị lớn để đổi lấy cơ hội tiếp cận chính quyền, đồng thời có hành vi không phù hợp khi ở Athens.

Hôm 13/10, ông Trump nói bà Guilfoyle đã làm tốt công việc, nhưng sẽ “không còn ở Hy Lạp nữa”. “Tôi không thích những gì mình đọc được”, người đứng đầu Mỹ cho hay.

Bà Guilfoyle tuyên bố sẽ tự bảo vệ mình, gọi những cáo buộc là sai sự thật và khẳng định chức đại sứ là “vinh dự lớn nhất trong cuộc đời”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Zacharia đưa ra thông báo trên trong buổi họp báo đầu tiên với giới truyền thông hôm 13/10. Trong cuộc họp báo có thời lượng ngắn bất thường, bà Zacharia cho biết bà Guilfoyle “đã được yêu cầu từ chức”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Bà Kimberly Guilfoyle. Ảnh: Tài khoản X của nhân vật

Bà Guilfoyle, 57 tuổi là vợ cũ của Thống đốc bang California Gavin Newsom. Bà được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp vào tháng 12/2024, một tháng trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng với tư cách tổng thống. Cũng trong khoảng thời gian đó, thông tin bà Guilfoyle chia tay Donald Trump Jr., con trai cả của ông Trump và là người đã đính hôn với bà, được công bố.

Trong bài đăng dài trên mạng xã hội X hôm 13/10, bà Guilfoyle cảm ơn Tổng thống Trump, khẳng định sẽ luôn ủng hộ ông và phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Vị trí của bà Guilfoyle ngày càng trở nên không chắc chắn khi các cáo buộc về hành vi không phù hợp liên tiếp xuất hiện trong tuần qua. Một loạt tin nhắn rò rỉ tới tay BBC dường như cho thấy bà Guilfoyle đã đề nghị ông Eric Deters, một đồng minh lâu năm của ông Trump, chuyển tiền cho mình.

“Việc này sẽ không bị lộ nếu ông chuyển tiền cho American Express”, bà Guilfoyle viết trong một tin nhắn trên ứng dụng Signal. Trong một tin nhắn khác, gửi chỉ vài ngày trước phiên điều trần phê chuẩn chức đại sứ tại Thượng viện Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái, bà Guilfoyle viết: “Anh yêu, làm ơn giúp em hoàn thành việc này ngay hôm nay”.

Các luật sư của bà Guilfoyle bác bỏ tính xác thực của những tin nhắn trên, đồng thời cho biết bà đang yêu cầu thanh toán khoản tiền được cho là còn nợ từ công việc diễn thuyết và tư vấn cho ông Deters trước khi bà trở thành đại sứ.

Ông Deters khẳng định không trả tiền cho bà Guilfoyle, đồng thời cũng bác bỏ thông tin cho rằng ông còn nợ bà phí diễn thuyết và tư vấn, gọi đó là “lời nói dối hoàn toàn”. Ông Deters cho biết đang lên kế hoạch tiến hành các hành động pháp lý nhằm vào bà Guilfoyle.

Bà Guilfoyle là đồng minh chính trị lâu năm của ông Trump và từng có quan hệ tình cảm với Donald Trump Jr. trong nhiều năm. Hai người đính hôn năm 2018 và chia tay vào cuối năm 2024.