Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ, Nga, Trung Quốc
Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tuần tới. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp ba bên đầu tiên giữa lãnh đạo ba cường quốc, với trọng tâm thảo luận được cho là vấn đề kiểm soát và cắt giảm vũ khí hạt nhân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nha-trang-xac-nhan-cuoc-gap-thuong-dinh-my-nga-trung-quoc-246261114122654574.htm