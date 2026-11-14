Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ, Nga, Trung Quốc

Từ nghi vấn liên quan một nữ doanh nhân bị tình báo Mỹ chú ý, những tiết lộ về quan hệ ngoài hôn nhân đến quyết định rời ghế CEO sau 33 năm, Jensen Huang và Nvidia trải qua những ngày đầy biến động, kéo theo nhiều câu hỏi về quản trị doanh nghiệp và an ninh công nghệ.