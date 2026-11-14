Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nga - Trung Quốc

Hình ảnh trang trí biểu trưng "Năm APEC tại Trung Quốc" tại Công viên Đá Tiền Hải (Qianhai Stone Park), Thâm Quyến, nơi sẽ đăng cai Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, từ ngày 18 đến 19-11. Ảnh: Xinhua

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales nêu rõ: “Tổng thống (Donald Trump) đã khẳng định sẽ thảo luận về chủ đề cắt giảm vũ khí hạt nhân trên thế giới, cùng các vấn đề khác”.

Theo các quan chức Mỹ, tại cuộc gặp ba bên dự kiến diễn ra ngày 19-11, Tổng thống Donald Trump muốn thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời đề cập đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở khu vực Trung Đông. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến không đề cập đến xung đột tại Ukraine.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành 2 tập đoàn Tesla và SpaceX, sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc, song không tham gia cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo.

Ngoài cuộc gặp ba bên, Tổng thống Donald Trump dự kiến có cuộc gặp và ăn trưa làm việc song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 19-11. Đây sẽ là cuộc gặp thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái.