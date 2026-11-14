Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nga - Trung Quốc

Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales nêu rõ: “Tổng thống đã khẳng định ông sẽ thảo luận về chủ đề cắt giảm vũ khí hạt nhân trên thế giới, cùng các vấn đề khác”.

Từ trái qua: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Anadolu Agency

Theo các quan chức Mỹ, tại cuộc gặp ba bên dự kiến diễn ra ngày 19-11, Tổng thống Trump muốn thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời đề cập đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở khu vực Trung Đông. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ không đề cập vấn đề xung đột tại Ukraine. Các quan chức Mỹ cũng cho biết tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành của cả hãng xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX, sẽ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc, song không tham gia cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin.

Ngoài cuộc gặp ba bên, Tổng thống Trump dự kiến có cuộc gặp và ăn trưa làm việc song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 19-11. Đây sẽ là cuộc gặp thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không có kế hoạch tiến hành cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ rời Washington ngày 16-11, tới Philippines ngày 17-11 để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, trước khi tiếp tục hành trình tới thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc.