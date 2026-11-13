Nhà Trắng tổng kết thành tựu của Tổng thống Donald Trump từ đầu nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, D.C. Ảnh: AA/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã ban hành hơn 290 sắc lệnh hành pháp, trong đó có 147 sắc lệnh trong 100 ngày đầu tiên. Chính quyền cho rằng việc sử dụng các công cụ hành pháp đã giúp thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống, khôi phục tăng trưởng kinh tế, tăng cường an ninh và giảm các thủ tục hành chính.

Về vấn đề nhập cư, Nhà Trắng cho biết các biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới và thực thi luật di trú đã đưa mức di cư ròng vào Mỹ xuống dưới 0 lần đầu tiên trong hơn 50 năm. Chính quyền cũng tuyên bố đã trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp có hành vi phạm pháp, hạn chế khả năng tiếp cận một số chương trình phúc lợi liên bang của người nhập cư không có giấy tờ và tăng cường kiểm soát chương trình thị thực lao động H-1B.

Trong lĩnh vực an ninh, Nhà Trắng cho biết năm 2025 ghi nhận mức giảm tội phạm bạo lực lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Số vụ giết người và cướp tài sản đều giảm hơn 18%, trong khi các loại tội phạm khác như cưỡng hiếp, hành hung nghiêm trọng và xâm phạm tài sản cũng giảm. Chính quyền đồng thời thông báo đã bắt giữ toàn bộ 10 đối tượng trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang (FBI), cùng 6 đối tượng bị truy nã hàng đầu liên quan đến các hành vi gian lận.

Về chống gian lận và lãng phí ngân sách, Nhà Trắng cho biết chính quyền đã phát hiện hơn 260 tỷ USD có liên quan đến các hành vi gian lận tiền thuế và ngăn chặn nguy cơ thất thoát khoảng 72 tỷ USD mỗi năm. Các biện pháp được triển khai bao gồm phát hiện những khoản thanh toán bất thường, đình chỉ hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ bị nghi gian lận và xử lý các đường dây trục lợi chương trình liên bang.

Trong lĩnh vực giáo dục và chính sách xã hội, chính quyền cho biết đã chấm dứt các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) bị đánh giá là trái pháp luật hoặc mang tính phân biệt đối xử. Nhà Trắng cũng nêu các thỏa thuận dàn xếp với một số trường đại học lớn, trong đó có Columbia, Brown, Cornell, Virginia, Northwestern và North Carolina.

Trong lĩnh vực năng lượng, Nhà Trắng nhấn mạnh chương trình thúc đẩy năng lượng hạt nhân và mở rộng sản xuất dầu khí. Theo báo cáo, sau khi các sắc lệnh hành pháp về cải cách cấp phép được ban hành, tổng cộng 5 lò phản ứng hạt nhân đã đạt trạng thái tới hạn; hơn 700 thủ tục cấp phép liên quan đến năng lượng hạt nhân cũng đã được hoàn tất. Chính quyền cho rằng những biện pháp này sẽ tạo điều kiện bổ sung hàng chục nghìn megawatt công suất điện.

Về cải cách hành chính, Nhà Trắng cho biết chính quyền đã bãi bỏ hơn 400 quy định, giúp một gia đình 4 người tiết kiệm hơn 17.500 USD và tạo ra mức tiết kiệm ước tính 1.500 tỷ USD trên toàn quốc trong một năm.

Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump sẽ tiếp tục sử dụng các thẩm quyền hành pháp trong hơn 2 năm còn lại của nhiệm kỳ để thực hiện những cam kết tranh cử và thúc đẩy chương trình nghị sự của chính quyền.

Các thành tựu của chính quyền Tổng thống Trump được công bố trong bối cảnh Quốc hội Mỹ khóa 120, do đảng Dân chủ kiểm soát cả lưỡng viện, chính thức hoạt động vào tháng 1/2027, sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 vừa qua. Sự thay đổi tương quan quyền lực tại Quốc hội được dự báo có thể làm gia tăng hoạt động giám sát đối với các quyết định và chính sách của chính quyền liên bang.