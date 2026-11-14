Nhà Trắng thông báo thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc-Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến ​​sẽ gặp nhau bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Ngày 13-11, Nhà Trắng thông báo, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

Một quan chức Chính phủ Mỹ cho biết, dù không kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận nào, nhưng cuộc gặp này sẽ là điểm khởi đầu cho các bước đi tiếp theo.

Theo vị quan chức này, Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ thảo luận về tình hình tại Iran trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ba bên, nhưng sẽ không đề cập đến vấn đề Ukraine.

Vị quan chức này cũng cho biết không có kế hoạch nào về một cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ. Trước đó, ông Trump từng bày tỏ sự quan tâm đến việc tổ chức một cuộc gặp như vậy.

Theo NHK