Nhà Trắng thiết lập 4 lớp kiểm soát đối với AI

Một máy bay chở khách từ Dubai đến Israel đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Ảrập Xêút sau khi xảy ra xô xát giữa các phi công, dẫn đến việc phát tín hiệu khẩn cấp và làm dấy lên lo ngại về không tặc.