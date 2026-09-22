Nhà Trắng quảng bá 'Trump TV' sau khi các đài lớn ngừng đưa tin

Nhà Trắng đăng dòng trạng thái giới thiệu Trump TV trên trang xã hội X. Ảnh chụp màn hình

Theo báo Anh, động thái trên diễn ra sau khi Nhà Trắng cấm phóng viên của một số cơ quan truyền thông tiếp cận khuôn viên Nhà Trắng. CNN, MS NOW và Politico ngày 21/9 đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Trump, cho rằng việc hạn chế quyền tiếp cận của các phóng viên vi phạm các quyền được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Sau đó, ABC, CBS, Fox News và NBC (4 mạng truyền hình còn lại trong nhóm tác nghiệp truyền hình chung của Nhà Trắng) tuyên bố sẽ không thay thế CNN để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ghi hình và cung cấp hình ảnh về Tổng thống cho các cơ quan truyền thông khác. Nhóm này thường luân phiên thực hiện nhiệm vụ ghi hình các hoạt động của Tổng thống tại Nhà Trắng và những địa điểm khác, sau đó chia sẻ hình ảnh cho các hãng tin.

Bryan Boughton, trưởng văn phòng Fox News tại Washington kiêm chủ tịch nhóm tác nghiệp truyền hình chung, cho biết trong thư gửi các thành viên ngày 21/9 rằng nhóm sẽ không đưa tin về các sự kiện được chỉ định dành cho nhóm.

Trong bối cảnh đó, Nhà Trắng quảng bá kênh phát sóng trực tuyến mang tên "Trump TV", được giới thiệu là nơi tập hợp các khoảnh khắc đáng chú ý trong quá khứ, những thông báo và các nội dung mới nhất từ chính quyền Tổng thống Trump.

"Nhận thông tin cập nhật theo thời gian thực và xem các sự kiện trực tiếp được phát sóng trực tiếp về điện thoại của bạn", Nhà Trắng viết trên mạng xã hội, đồng thời giới thiệu đây là nơi cung cấp những thông tin quan trọng từ chính quyền Tổng thống Trump.

Việc nhóm tác nghiệp truyền hình chung không thực hiện nhiệm vụ đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đưa tin về Tổng thống. Ngày 21/9, không có đài truyền hình nào trong nhóm ghi hình sự kiện ông Trump cắt băng khánh thành sân đỗ trực thăng mới tại Nhà Trắng.

Nhà Trắng vẫn phát trực tuyến sự kiện, song nguồn phát thiếu hệ thống âm thanh và thiết bị thu tiếng chuyên dụng của các êkíp truyền hình. Do đó, tiếng động cơ trực thăng phía sau đã ảnh hưởng đến khả năng nghe rõ phần phát biểu của Tổng thống Trump.

Các mạng truyền hình trên đưa ra quyết định sau khi Nhà Trắng cấm CNN, MS NOW và Politico tiếp cận khuôn viên Nhà Trắng. Tổng thống Trump trước đó nói ông không hài lòng với những thông tin mà các cơ quan này đăng tải. Các phóng viên của những cơ quan bị cấm đã bị vô hiệu hóa thẻ tác nghiệp từ ngày 19/9.

Ngoài các đài truyền hình, một số cơ quan báo chí khác, trong đó có The Washington Post, The New York Times và Associated Press (AP), cũng cho biết sẽ tạm thời không đăng tải hoặc phát hành những hình ảnh được thực hiện trong khuôn khổ nhóm tác nghiệp nhiếp ảnh chung của Nhà Trắng. Động thái này bao gồm việc không chia sẻ một số hình ảnh về hoạt động của Tổng thống Trump, trong đó có cảnh ông rời Nhà Trắng trên trực thăng Marine One và các hoạt động tại New York.

Trong một tuyên bố chung, 5 mạng truyền hình, trong đó có CNN, nhấn mạnh công chúng có quyền được tiếp cận thông tin chính xác và độc lập về hoạt động của chính phủ, đồng thời cho rằng không chính quyền nào nên hạn chế một tổ chức tin tức chỉ vì không đồng tình với cách đưa tin của tổ chức đó.

Về phía chính quyền, Tổng thống Trump bảo vệ quyết định hạn chế quyền tiếp cận của các cơ quan truyền thông, cho rằng đây không phải là hành động nhằm tấn công tự do báo chí mà liên quan đến những vấn đề mà ông coi là an ninh quốc gia.

Nhóm tác nghiệp truyền hình chung tại Nhà Trắng đã hoạt động trong nhiều thập kỷ, với nhiệm vụ ghi hình các hoạt động của Tổng thống và chia sẻ hình ảnh cho các cơ quan truyền thông. Việc các mạng truyền hình lớn đồng loạt tạm dừng nhiệm vụ này được các nguồn tin mô tả là một diễn biến hiếm gặp trong hoạt động đưa tin tại Nhà Trắng.