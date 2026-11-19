Trong sáng nay 19/11, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Nha Trang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi người đàn ông tử vong bất thường.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp cận hiện trường.

Vào sáng sớm cùng ngày, trong lúc đi qua công viên bờ biển Nha Trang, một thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương phát hiện có mùi hôi lạ thường tỏa ra từ một hộp quảng cáo bao quanh trụ điện. Kiểm tra bên trong, thành viên này tá hỏa khi nhìn thấy thi thể người đàn ông đang trong giai đoạn phân hủy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Nha Trang khẩn trương phong tỏa khu vực phát hiện xác chết để phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Bước đầu, lực lượng Công an đã xác định được tung tích nạn nhân là B.Đ.T (SN 1992, trú tại Ninh Sơn, xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Người đàn ông này có tiền sử bệnh tâm thần, sinh sống lang thang trên địa bàn các phường Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Nha Trang đang điều tra nguyên nhân ông T tử vong.