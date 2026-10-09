Nha Trang Night Run 2026: Chạy vì biển đảo, sẻ chia yêu thương

Họp báo công bố về giải chạy “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026”

Sáng 9.10, tại Champa Island Nha Trang, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố Giải chạy “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest – BKH 2026”. Sự kiện dự kiến diễn ra vào tối 12.12, thu hút khoảng 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia.

Giải chạy do UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức. Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa là nhà tài trợ chính, Công ty Cổ phần VietRace365 đảm nhận vận hành giải.

Theo Ban tổ chức, các vận động viên sẽ tranh tài ở ba cự ly 5km, 10km và 21km. Quảng trường 2 Tháng 4 là địa điểm tổ chức khai mạc, xuất phát, về đích và trao giải.

Điểm nhấn của giải là cung đường chạy ven biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng, nơi các vận động viên có cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp của Nha Trang trong không gian đô thị về đêm.

Ông Lê Hoàng Triểu - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu

Sự kết hợp giữa hoạt động thể thao và thưởng ngoạn cảnh quan biển được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới mẻ, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố đến du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua giải chạy, Ban tổ chức hướng đến từng bước xây dựng “Nha Trang Night Run” trở thành sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng của địa phương.

Đây cũng là sự kiện nhằm đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí về đêm, tạo thêm sức hút cho điểm đến Nha Trang, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Với thông điệp “Tình yêu biển đảo”, giải chạy còn hướng đến khơi dậy niềm tự hào quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Qua đó, sự kiện góp phần kết nối tinh thần thể thao với tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ những giá trị biển đảo.

Các đại biểu và phóng viên tham dự buổi họp báo

Đáng chú ý, tinh thần nhân ái được thể hiện bằng hoạt động thiện nguyện thiết thực. Theo Ban tổ chức, một phần nguồn thu từ giải chạy sẽ được trích để gây quỹ hỗ trợ phẫu thuật cho những người có hoàn cảnh khó khăn mắc các bệnh về mắt.

Hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đưa những giá trị tốt đẹp của thể thao đến gần hơn với cộng đồng.

Từ mỗi bước chạy, chương trình không chỉ tạo cơ hội rèn luyện sức khỏe, kết nối những người yêu thể thao mà còn gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, tiếp thêm hy vọng cho những hoàn cảnh kém may mắn.

Với sự kết hợp giữa thể thao, quảng bá du lịch và hoạt động vì cộng đồng, “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong chuỗi sự kiện của phố biển, góp phần lan tỏa hình ảnh Nha Trang năng động, giàu bản sắc và giàu lòng nhân ái.