Nhà Trắng nhắc nhở người Mỹ 'ông Trump vẫn là Tổng thống'

Sáng 4/11, tài khoản chính thức của Nhà Trắng trên mạng xã hội X đăng thông điệp: "Thông báo quan trọng: Ông Trump vẫn là Tổng thống của các bạn".

Bài viết đi kèm hình ảnh ông Trump đứng bên chiếc Bàn Kiên định trong Phòng Bầu dục, gương mặt nghiêm nghị, hai tay nắm lại đặt trên bàn.

Nhà Trắng kết thúc thông điệp bằng câu "Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này", cách diễn đạt thường được Tổng thống Trump sử dụng trong các bài đăng trên mạng xã hội.

Thông điệp được đưa ra sau khi đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện vào tay đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Kết quả này khiến quyền lực của ông Trump bị hạn chế đáng kể trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.

Dòng trạng thái của Nhà Trắng lặp lại thông điệp được Giám đốc Truyền thông Steven Cheung đăng tải trước đó. Ông Cheung viết rằng Donald Trump vẫn là Tổng thống Mỹ và vẫn là Tổng thống của người dân nước này.

Bài đăng của Nhà Trắng nhanh chóng thu hút gần 300.000 lượt thích chỉ sau 2 giờ, cùng nhiều bình luận trái chiều.

Một người dùng cho rằng việc liên tục nhắc nhở bản thân đang nắm quyền có thể phản ánh sự thiếu chắc chắn về vị thế. Người khác nhấn mạnh Tổng thống Mỹ có nghĩa vụ phụng sự người dân, thay vì yêu cầu người dân phục vụ mình.

Trong khi đó, ông Trump không đăng bài mới trên mạng xã hội Truth Social sau nửa đêm. Tổng thống Mỹ xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với Fox News, bác bỏ quan điểm cho rằng thất bại bầu cử là đòn giáng trực tiếp vào cá nhân ông.

"Tôi không coi đây là đòn giáng vào mình", ông Trump nói, đồng thời khẳng định chính quyền đã trải qua 2 năm thành công nhất trong lịch sử tổng thống Mỹ xét trên phương diện kinh tế và những thành tựu đạt được. Ông cũng quy trách nhiệm thất bại cho các ứng viên đảng Cộng hòa.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump mô tả bầu không khí tại Nhà Trắng là "u ám tới mức tồi tệ". Các cố vấn thân cận và đồng minh của Tổng thống đã theo dõi kết quả bầu cử tại Phòng Đông trong tâm trạng căng thẳng.

Một nguồn tin thân cận khác cho biết ông Trump im lặng từ khoảng 23h, tập trung theo dõi Fox News khi các ứng viên Dân chủ liên tiếp giành chiến thắng tại những khu vực vốn là thành trì của đảng Cộng hòa.

"Ông ấy dán mắt vào màn hình theo dõi kênh Fox News, không nói nên lời và lặng đi vì sốc", nguồn tin tiết lộ.

Thất bại bầu cử giữa kỳ đặt chính quyền Trump trước giai đoạn đối đầu chính trị mới, khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát quốc hội và có thể gia tăng sức ép thông qua các cuộc điều tra, giám sát cũng như những tranh chấp về ngân sách và chính sách.