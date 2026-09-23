Nhà Trắng mở kênh Trump TV sau khi các đài lớn ngừng đưa tin

"Trump TV" được ra mắt ngày 21-9. Ảnh: Whitehouse.gov

Kênh “Trump TV” được phát trên YouTube và tích hợp trên website Nhà Trắng, tập hợp các bài phát biểu, thông báo, video nổi bật và những hình ảnh do chính quyền Trump lựa chọn. Nhà Trắng giới thiệu đây là nơi để khán giả theo dõi “những khoảnh khắc lớn nhất” của chính quyền và các nội dung được cập nhật theo thời gian thực.

Chương trình bắt đầu phát lúc 19h ngày 21/9 theo giờ miền Đông Mỹ. Nội dung mở đầu gồm các đoạn video lưu trữ về Tổng thống Trump, trong đó có bài phát biểu tại núi Rushmore. Đây không phải một đài truyền hình truyền thống mà là kênh phát trực tuyến do Nhà Trắng vận hành.

Việc ra mắt “Trump TV” diễn ra trong lúc chính quyền Trump đối đầu với một số cơ quan truyền thông. Ngày 21/9, CNN, MS NOW và Politico kiện chính quyền liên bang, cho rằng việc cấm phóng viên của họ vào Nhà Trắng vi phạm quyền tự do báo chí được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố hạn chế CNN, MS NOW và Politico tiếp cận Nhà Trắng, cáo buộc các cơ quan này đưa tin sai lệch. Chính quyền lập luận rằng Tu chính án thứ nhất bảo vệ quyền tự do báo chí nhưng không đồng nghĩa các cơ quan truyền thông có quyền được cấp thẻ tác nghiệp hoặc tiếp cận Nhà Trắng theo một cơ chế cố định.

Động thái này kéo theo phản ứng từ các mạng truyền hình lớn. ABC, CBS, Fox News và NBC tuyên bố không thay thế CNN trong nhóm tác nghiệp truyền hình chung của Nhà Trắng. Nhóm này gồm 5 mạng ABC, CBS, CNN, Fox và NBC, luân phiên ghi hình các hoạt động của Tổng thống rồi chia sẻ nguồn phát cho các cơ quan truyền thông khác.

Bryan Boughton, trưởng văn phòng Fox News tại Washington và chủ tịch luân phiên của nhóm, cho biết nhóm sẽ không thực hiện các nhiệm vụ được chỉ định dành cho nhóm tác nghiệp truyền hình chung của Tổng thống và cũng không bố trí đơn vị thay thế CNN.

Hệ quả được thể hiện ngay trong ngày 21/9, khi không có thành viên của nhóm truyền hình chung ghi hình sự kiện ông Trump khánh thành sân đỗ trực thăng mới tại Nhà Trắng. Nhà Trắng phải sử dụng nguồn phát của mình, nhưng âm thanh từ trực thăng phía sau khiến phần phát biểu của Tổng thống khó nghe rõ.

Ngoài các mạng truyền hình, một số cơ quan báo chí cũng tạm dừng chia sẻ hình ảnh được thực hiện trong khuôn khổ nhóm tác nghiệp nhiếp ảnh chung của Nhà Trắng. The Washington Post cho biết họ cùng một số cơ quan khác không phát hành hình ảnh về các hoạt động của Tổng thống trong ngày 21/9 để thể hiện sự ủng hộ đối với các cơ quan bị cấm.

Trong tuyên bố chung, các mạng truyền hình cho rằng công chúng có lợi ích thiết yếu trong việc tiếp cận thông tin chính xác và độc lập về hoạt động của chính phủ, đồng thời cho rằng không chính quyền nào nên hạn chế một cơ quan báo chí chỉ vì không đồng tình với cách đưa tin của cơ quan đó.

Về phía chính quyền, ông Trump bảo vệ các biện pháp hạn chế truyền thông và cho rằng chúng nhằm chống lại những gì ông gọi là “tin giả”, đồng thời liên hệ vấn đề này với an ninh quốc gia.

Việc Nhà Trắng ra mắt “Trump TV” ngay sau khi hệ thống đưa tin chung của các mạng truyền hình lớn bị gián đoạn giúp chính quyền có thêm một kênh trực tiếp để phân phối hình ảnh và thông điệp do mình lựa chọn, trong bối cảnh tranh chấp giữa Nhà Trắng và các cơ quan truyền thông đang được đưa ra tòa án liên bang.

B.N