Nhà Trắng loại CNN khỏi nhóm đưa tin truyền hình về Tổng thống Trump

Trụ sở CNN tại New York City. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Mỹ, động thái này phá vỡ tiền lệ kéo dài nhiều thập kỷ và làm căng thẳng thêm mâu thuẫn giữa báo chí và Tổng thống Donald Trump bắt đầu từ ngày 18/9. Trong ngày đó, Tổng thống Trump tuyên bố cấm CNN, MS NOW và Politico hoạt động tại Nhà Trắng.

Các phóng viên của cả ba cơ quan báo chí này đã không được vào khu phức hợp Nhà Trắng sáng 19/9. Hiện các cơ quan này đang chuẩn bị khởi kiện theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ để phản đối lệnh cấm trên.

Thông thường, Nhà Trắng gửi thư điện tử để cung cấp hướng dẫn và lịch làm việc báo chí hằng ngày, trong đó thông báo lịch luân phiên của ngày hôm sau và xác định các cơ quan truyền hình, báo in, phát thanh và truyền thông mới sẽ tham gia nhóm báo chí.

Theo lịch luân phiên thường lệ, CNN được phân công làm đơn vị truyền hình của nhóm báo chí vào ngày 21/9 và được chỉ định là mạng truyền hình phụ trách nhóm báo chí sẽ đi cùng ông Trump tới New York trong tuần này nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc thường niên.

Tuy nhiên, thư điện tử mà Nhà Trắng gửi tối 20/9 không chỉ định mạng truyền hình nào làm đơn vị truyền hình chính của nhóm báo chí vào ngày 21/9.

Hearst (tập đoàn sở hữu các đài truyền hình địa phương trên khắp nước Mỹ) được chỉ định là êkíp truyền hình phụ tại Washington, trong khi Real America’s Voice (một mạng truyền hình quy mô nhỏ ủng hộ ông Trump) được chỉ định là êkíp phụ trong chuyến đi tới New York.

Đơn vị truyền hình phụ thường tham gia nhóm báo chí và đặt câu hỏi cho Tổng thống trong các cuộc hỏi đáp, nhưng không thực hiện nhiệm vụ của đơn vị truyền hình chính.

Theo thỏa thuận tồn tại từ lâu, 5 mạng truyền hình lớn gồm ABC, CBS, CNN, NBC và Fox News chia sẻ trách nhiệm trong nhóm báo chí truyền hình, quay hình Tổng thống và cung cấp hình ảnh trực tiếp cho nhau cũng như các cơ quan báo chí khác.

Các đài truyền hình địa phương, trang web của các tờ báo và cơ quan truyền thông trên toàn thế giới sử dụng hình ảnh do nhóm truyền hình này cung cấp. Đây là phương thức chính để công chúng theo dõi hoạt động của Tổng thống.

Hiện chưa rõ 4 mạng truyền hình lớn còn lại sẽ phản ứng như thế nào trước việc CNN bị loại. Một số người trong ngành truyền thông đã kêu gọi các mạng này công khai thể hiện sự đoàn kết với CNN.

Trước mắt, việc kênh CNN bị loại tạo ra những thay đổi khó đoán đối với hoạt động đưa tin của nhóm báo chí trong chuyến đi New York của ông Trump.

Để thực hiện nhiệm vụ đưa tin của nhóm báo chí, mỗi mạng truyền hình luân phiên cử một quay phim, một kỹ thuật viên âm thanh và một nhà sản xuất hoặc phóng viên. Trong khi êkíp kỹ thuật ghi hình tổng thống, nhà sản xuất hoặc phóng viên điều phối đường truyền trực tiếp qua điện thoại, ghi chép và đặt câu hỏi.

Hệ thống này hầu như không thay đổi trong nhiều thập kỷ, theo đó một êkíp truyền hình duy nhất cung cấp hình ảnh cho nhiều cơ quan báo chí khi không gian hoặc khả năng tiếp cận bị hạn chế. Vì vậy, việc CNN bị loại có tác động không chỉ tới hoạt động của kênh này.

Hoạt động đưa tin về Tổng thống cũng tốn kém, liên quan các chuyến công tác kéo dài nhiều ngày và có thể khiến các cơ quan báo chí liên quan phải chi hàng chục nghìn USD.

CNN tuyên bố trong thông cáo ngày 19/9: “Nhiệm vụ đưa tin về chính phủ Mỹ của CNN sẽ tiếp tục bất kể có bất kỳ nỗ lực nào nhằm hạn chế kênh này tiếp cận Nhà Trắng và các tòa nhà chính phủ khác, hay bất kỳ nỗ lực nào khác nhằm cản trở hoạt động báo chí của chúng tôi”.

CNN nói thêm: “Theo Hiến pháp Mỹ, chúng tôi có quyền đưa tin mà không bị chính phủ cản trở hoặc can thiệp và lệnh cấm này là hành động tấn công bất hợp pháp nhằm vào quyền cơ bản đó”.