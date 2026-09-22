Nhà Trắng loại CNN khỏi nhóm báo chí truyền hình đưa tin về ông Trump

Theo truyền thông Mỹ, CNN theo lịch luân phiên lẽ ra đảm nhiệm vai trò đơn vị truyền hình chính của nhóm báo chí Nhà Trắng ngày 21-9, đồng thời phụ trách nhóm truyền hình đi cùng ông Trump tới New York trong tuần này nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Phòng tác nghiệp của CNN tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, trong thư điện tử gửi tối 20-9, Nhà Trắng không chỉ định mạng truyền hình nào đảm nhiệm vị trí chính trong ngày 21-9. Hearst được chỉ định làm êkíp truyền hình phụ tại Washington, trong khi Real America's Voice, một mạng truyền hình quy mô nhỏ ủng hộ ông Trump, đảm nhiệm vị trí êkíp phụ trong chuyến đi New York.

Theo thông lệ kéo dài nhiều thập kỷ, ABC, CBS, CNN, NBC và Fox News luân phiên cử êkíp tham gia nhóm báo chí truyền hình. Êkíp này có nhiệm vụ ghi hình Tổng thống và cung cấp tín hiệu trực tiếp cho các cơ quan báo chí khác trong những trường hợp không gian hoặc khả năng tiếp cận bị hạn chế. Việc CNN bị loại khỏi vị trí theo lịch luân phiên vì vậy có thể ảnh hưởng đến hoạt động đưa tin của nhiều cơ quan truyền thông, thay vì chỉ riêng CNN.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Trump ngày 18-9 tuyên bố cấm CNN, MS NOW và Politico vào Nhà Trắng, cáo buộc các cơ quan này liên tục đưa những thông tin mà ông cho là "hư cấu và dối trá" về ông, chính quyền và nước Mỹ. Ngày 19-9, phóng viên của ba cơ quan này bị từ chối cho vào khuôn viên Nhà Trắng. Các hãng cho biết thẻ báo chí của phóng viên đã bị vô hiệu hóa.

CNN, MS NOW và Politico đều tuyên bố sẽ bảo vệ quyền tác nghiệp theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. CNN cho rằng lệnh cấm là hành động xâm phạm quyền tự do báo chí, trong khi Politico tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền được Hiến pháp bảo đảm. MS NOW cũng cho biết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền của mình. Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) phản đối quyết định của chính quyền, cho rằng Nhà Trắng không thể tùy tiện loại phóng viên khỏi hoạt động tác nghiệp vì nội dung đưa tin.

Tranh chấp có thể dẫn đến các vụ kiện liên quan đến Tu chính án thứ nhất. Các tòa án Mỹ từng trao cho Tổng thống quyền quyết định nhất định đối với việc lựa chọn phóng viên trong những sự kiện có giới hạn về số người tham dự. Tuy nhiên, việc loại một cơ quan truyền thông khỏi những khu vực báo chí được mở rộng cho nhiều hãng tiếp cận có thể đặt ra vấn đề pháp lý khác.

Căng thẳng giữa Tổng thống Trump và các cơ quan truyền thông đã kéo dài nhiều năm. Trong nhiệm kỳ đầu, Nhà Trắng từng tìm cách thu hồi hoặc đình chỉ thẻ tác nghiệp của một số phóng viên, nhưng các thẩm phán liên bang sau đó yêu cầu khôi phục quyền tiếp cận. Sau khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1-2025, chính quyền ông Trump tiếp tục thay đổi cách lựa chọn phóng viên tham gia nhóm báo chí theo sát Tổng thống tại những không gian hạn chế như Phòng Bầu dục và chuyên cơ Air Force One.

Việc CNN bị loại khỏi nhóm truyền hình theo lịch luân phiên ngày 21-9 diễn ra trong bối cảnh tranh cãi về quyền tiếp cận của báo chí tại Nhà Trắng chưa được giải quyết, đồng thời đặt ra những thay đổi đối với cơ chế chia sẻ hình ảnh Tổng thống vốn được duy trì trong nhiều thập kỷ.