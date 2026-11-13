Nhà Trắng không can thiệp nếu CEO Nvidia Jensen Huang bị bãi nhiệm

Ông Jensen Huang vẫy tay chào khi chuẩn bị rời Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14-5. Ảnh: Getty Images

Ngày 11-11, Washington Post dẫn lời một quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump và một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Nhà Trắng sẽ không can thiệp vào quá trình hội đồng quản trị (HĐQT) Nvidia xem xét tương lai của Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang. Theo CBS, Nhà Trắng đã nắm được thông tin HĐQT tập đoàn đang chuẩn bị đưa ra quyết định liên quan đến khả năng miễn nhiệm ông Huang.

Diễn biến này xuất hiện giữa lúc Nvidia đối mặt với những thông tin gây tranh cãi về đời tư của nhà lãnh đạo 63 tuổi, người đồng sáng lập và dẫn dắt tập đoàn từ năm 1993. Trước đó, báo New York Times dẫn lời 5 người từng làm việc tại Nvidia cho biết ông Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với bà Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của tập đoàn và là cấp dưới trực tiếp của ông. Một số nguồn tin cho biết hai người từng có những cử chỉ thân mật tại khách sạn ở San Jose, bang California, trong thời gian diễn ra hội nghị công nghệ GTC hồi tháng 3. Tuy nhiên, tờ báo chưa trực tiếp xác minh đoạn video được cho là ghi lại sự việc.

Thông tin này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ, giữa những đồn đoán về mối quan hệ với bà Alice Huang, một doanh nhân điều hành công ty Megaspeed. Người phụ nữ này bị tình báo Mỹ nghi ngờ có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc.

Theo các thông tin được công bố trước đó, Megaspeed còn bị nghi liên quan đến hoạt động chuyển trái phép chip Nvidia sang Trung Quốc. Những nghi vấn này khiến vụ việc không còn đơn thuần là vấn đề đời tư của CEO, mà còn đặt ra những quan ngại về an ninh quốc gia và nguy cơ rò rỉ bí mật thương mại của tập đoàn.

Sức ép gia tăng đối với CEO Nvidia

Ngày 8-11, Nvidia thông báo các thành viên độc lập trong HĐQT đã thuê ông Joon H. Kim, cựu quyền công tố viên liên bang tại khu vực Nam New York, cùng hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tiến hành cuộc điều tra độc lập và toàn diện về những vấn đề liên quan đến ông Huang.

HĐQT Nvidia cho biết hiện chưa có cơ sở để nhận định bí mật doanh nghiệp hoặc an ninh quốc gia Mỹ đã bị xâm phạm, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng đối với ông Huang và đội ngũ lãnh đạo. Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, HĐQT đã tổ chức cuộc họp ngày 11-11 để thảo luận về tương lai của CEO, trong đó có phương án miễn nhiệm. Thông tin từ Bloomberg cho biết HĐQT Nvidia còn đang phối hợp với một đơn vị tư vấn bên ngoài để tìm kiếm ứng viên thay thế ông Huang, đồng thời cân nhắc phương án bổ nhiệm CEO tạm quyền trong thời gian tìm người kế nhiệm chính thức.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump trước đó đã lên tiếng bảo vệ ông Huang, khẳng định CEO Nvidia không biết bà Alice Huang bị nghi là điệp viên. Ông Trump cũng cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét vụ việc. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ hiện không có ý định can thiệp vào quyết định nhân sự của HĐQT Nvidia.

Theo Axios, Tổng thống Trump đã được thông báo về những quan ngại liên quan đến mối quan hệ giữa ông Huang và bà Alice Huang từ tháng 5. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng được cho là đã nhận bản ghi nhớ cảnh báo về vấn đề này. Tại cuộc họp ở Nhà Trắng ngày 5/11, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã chất vấn ông Lutnick về việc tại sao Megaspeed chưa bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ.

Bài toán kế nhiệm đầy thách thức

Khả năng ông Huang rời vị trí CEO đặt Nvidia trước bài toán kế nhiệm phức tạp. Ông không chỉ là người đồng sáng lập mà còn là nhân vật có vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển, điều hành và xây dựng hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn. Một số gương mặt nội bộ được nhắc đến như ứng viên tiềm năng gồm Giám đốc tài chính Colette Kress và Ian Buck, lãnh đạo phụ trách mảng khách hàng trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, các tên tuổi bên ngoài như bà Lisa Su, CEO AMD, và ông Rene Haas, CEO Arm, cũng xuất hiện trong những đồn đoán về khả năng kế nhiệm.

Tuy nhiên, việc tìm người thay thế ông Huang không dễ dàng, bởi Nvidia chưa công bố kế hoạch kế nhiệm rõ ràng. Ông đã dẫn dắt tập đoàn trong hơn 3 thập niên, đưa doanh nghiệp trở thành nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới, giữ vị trí trọng yếu trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Những thông tin tiêu cực cũng nhanh chóng tác động đến thị trường. Theo Reuters, cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 11-11.