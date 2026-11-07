Nhà Trắng khẳng định giữ nguyên chính sách kinh tế sau bầu cử

Nhà Trắng tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn Bloomberg TV ngày 6-11, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết chính quyền không có kế hoạch điều chỉnh chính sách kinh tế hiện nay.

Ông nhấn mạnh các chính sách đang phát huy hiệu quả và kết quả bầu cử không đồng nghĩa cử tri bác bỏ định hướng kích thích nguồn cung của Tổng thống Trump.

Theo ông Hassett, Tổng thống Trump vẫn có quyền phủ quyết các dự luật được Quốc hội thông qua, qua đó bảo vệ chương trình nghị sự kinh tế của chính quyền.

Mỹ tổ chức bầu cử giữa kỳ ngày 3-11, trong đó đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Kết quả này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong tương quan quyền lực tại Washington, đồng thời đặt ra thách thức đối với chương trình lập pháp của chính quyền Trump trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

Đảng Dân chủ cũng ghi nhận những chiến thắng đáng chú ý. Ở Texas, ứng viên đảng này đắc cử Thống đốc lần đầu tiên sau 30 năm; tại Kansas, một ứng viên Dân chủ lần đầu giành ghế tại Quốc hội sau 94 năm.

Dù vậy, Nhà Trắng phát tín hiệu tiếp tục duy trì định hướng kinh tế hiện tại.