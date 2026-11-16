Nhà Trắng hé lộ chương trình nghị sự thượng đỉnh Mỹ-Nga-Trung, Ukraine nằm ngoài ưu tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung ở Anchorage, Alaska, ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Cuộc gặp ba bên đầu tiên mang tính lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Thông tin này được Nhà Trắng xác nhận ngày 13/11.

Khả năng diễn ra cuộc gặp này đã được đồn đoán rộng rãi kể từ khi ông Trump và ông Putin thông báo kế hoạch tham dự Hội nghị APEC tại Trung Quốc trong hai ngày 18-19/11. Đây sẽ là lần đầu tiên ba nhà lãnh đạo gặp trực tiếp trong khuôn khổ một cuộc tiếp xúc ba bên.

Ngày 16/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng xác nhận ba nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Thâm Quyến vào 19/11.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ trao đổi với hãng tin AP và một số cơ quan truyền thông, chủ đề chính của cuộc gặp sẽ là không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump cũng dự định đề cập đến cuộc chiến tại Iran, nhưng không thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine, quan chức này cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng gặp ông Tập Cận Bình và ông Putin tại Hội nghị APEC để thảo luận về kiểm soát vũ khí và phi hạt nhân hóa.

Theo Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không muốn thảo luận về cuộc xung đột Nga - Ukraine tại hội nghị, bởi ông cho rằng vai trò xử lý vấn đề này nên thuộc về châu Âu thay vì Trung Quốc.

Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn khẳng định các cuộc đàm phán về Ukraine sẽ tiếp tục được tiến hành bên lề Hội nghị APEC, dù không có đại diện Ukraine và các nước châu Âu tham gia.

Trả lời truyền thông nhà nước Nga ngày 12/11, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết ông Trump và ông Putin sẽ tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu về giải pháp hòa bình cho Ukraine tại Trung Quốc.

"Đương nhiên, trong cuộc gặp dự kiến với (ông Trump) bên lề Hội nghị APEC tại Thâm Quyến, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận toàn diện về các vấn đề liên quan đến giải quyết xung đột", ông Ushakov nói.

Trong khi đó, theo quan chức cấp cao Mỹ, vấn đề Ukraine sẽ không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc gặp ba bên. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ là "sự khởi đầu của một cuộc đối thoại" về giải trừ vũ khí hạt nhân, qua đó tạo tiền đề cho những trao đổi mang tính xây dựng trong thời gian tới.

Quan chức này cho biết hai bên không kỳ vọng công bố bất kỳ thỏa thuận mới nào sau cuộc gặp.

Mỹ, Nga và Trung Quốc hiện sở hữu ba kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, trong đó kho vũ khí của Washington và Moskva vượt xa quy mô của Bắc Kinh.

Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga, được ký lần đầu năm 2010, đã hết hiệu lực vào tháng 2/2026, mặc dù Moskva tuyên bố từng đề xuất gia hạn thỏa thuận thêm một năm.

Chính quyền Tổng thống Trump đã để hiệp ước hết hiệu lực. Vào thời điểm đó, một quan chức Mỹ cho biết ông Trump muốn duy trì các giới hạn đối với vũ khí hạt nhân, đồng thời đưa Trung Quốc vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết Tổng thống Trump muốn đạt được một thỏa thuận mới có sự tham gia của Trung Quốc.

"Rõ ràng, Tổng thống đã nhiều lần khẳng định rằng để có được một cơ chế kiểm soát vũ khí thực sự trong thế kỷ XXI, không thể đạt được thỏa thuận nếu không có Trung Quốc, bởi nước này đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn và tăng trưởng nhanh chóng", ông Rubio nói.

Nga muốn đưa vấn đề Ukraine lên bàn đàm phán

Theo báo Wall Street Journal hôm 19/10, Tổng thống Vladimir Putin đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên với Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm thảo luận giải pháp cho xung đột Ukraine. Ngày 12/11, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tiếp tục khẳng định ông Putin và ông Trump sẽ thảo luận toàn diện về vấn đề Ukraine trong cuộc gặp riêng bên lề Hội nghị APEC tại Thâm Quyến. Tuy nhiên, nội dung này được cho là không nằm trong chương trình nghị sự chính thức của cuộc gặp ba bên, theo một quan chức cấp cao Mỹ.