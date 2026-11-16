Nhà Trắng hé lộ chương trình nghị sự thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp trực tiếp trong khuôn khổ một cuộc tiếp xúc 3 bên

Khả năng diễn ra cuộc gặp này đã được đồn đoán rộng rãi kể từ khi ông Donald Trump và ông V. Putin thông báo kế hoạch tham dự Hội nghị APEC tại Trung Quốc trong 2 ngày 18 và 19-11. Đây sẽ là lần đầu tiên 3 nhà lãnh đạo gặp trực tiếp trong khuôn khổ một cuộc tiếp xúc 3 bên. Ngày 16-11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng xác nhận 3 nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại thành phố Thâm Quyến vào ngày 19-11. Trước đó, Điện Kremlin và Nhà Trắng đều xác nhận sự kiện này. Tuy nhiên, các bên chưa công bố chi tiết chương trình nghị sự của cuộc gặp.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ trao đổi với Hãng tin AP và một số cơ quan truyền thông, chủ đề chính của cuộc gặp sẽ là không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tổng thống Donald Trump cũng dự định đề cập đến cuộc chiến tại Iran, nhưng không thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng gặp ông Tập Cận Bình và ông V.Putin tại Hội nghị APEC để thảo luận về kiểm soát vũ khí và phi hạt nhân hóa.

Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ là “sự khởi đầu của một cuộc đối thoại” về giải trừ vũ khí hạt nhân, qua đó tạo tiền đề cho những trao đổi mang tính xây dựng trong thời gian tới. Mỹ, Nga và Trung Quốc hiện sở hữu 3 kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, trong đó kho vũ khí của Washington và Mátxcơva vượt xa quy mô của Bắc Kinh.

Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga, được ký lần đầu năm 2010, đã hết hiệu lực vào tháng 2-2026, mặc dù Mátxcơva tuyên bố từng đề xuất gia hạn thỏa thuận thêm một năm. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã để hiệp ước hết hiệu lực. Vào thời điểm đó, một quan chức Mỹ cho biết, ông Donald Trump muốn duy trì các giới hạn đối với vũ khí hạt nhân, đồng thời đưa Trung Quốc vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết, Tổng thống Donald Trump muốn đạt được một thỏa thuận mới có sự tham gia của Trung Quốc. “Rõ ràng, Tổng thống Mỹ đã nhiều lần khẳng định rằng để có được một cơ chế kiểm soát vũ khí thực sự trong thế kỷ XXI, không thể đạt được thỏa thuận nếu không có Trung Quốc, bởi nước này đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn và tăng trưởng nhanh chóng”, ông Rubio nói.

Liên quan khả năng đưa vấn đề Ukraine vào chương trình nghị sự, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết trong cuộc gặp gần đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đã bày tỏ sự không đồng tình với ý tưởng thảo luận vấn đề này tại cuộc gặp 3 bên, đồng thời nhấn mạnh đây là cuộc xung đột tại châu Âu và các nước châu Âu cần có vai trò trong tiến trình thảo luận.

Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn khẳng định các cuộc đàm phán về Ukraine sẽ tiếp tục được tiến hành bên lề Hội nghị APEC, dù không có đại diện Ukraine và các nước châu Âu tham gia.

Trả lời truyền thông Nhà nước Nga ngày 12-11, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga sẽ tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu về giải pháp hòa bình cho Ukraine tại Trung Quốc. “Đương nhiên, trong cuộc gặp dự kiến với ông Donald Trump bên lề Hội nghị APEC tại Thâm Quyến, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận toàn diện về các vấn đề liên quan đến giải quyết xung đột”, ông Ushakov nói.