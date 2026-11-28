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Sáng 28/11, mưa lớn dồn dập trút xuống Nha Trang suốt nhiều giờ. Một số khu dân cư cùng nhiều tuyến đường ở phường Bắc Nha Trang bị ngập sâu, có nơi hơn nửa mét, khiến giao thông, đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, nhiều đoạn tại đường Phạm Văn Đồng, 2 Tháng 4 và Điện Biên Phủ bị ngập. Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo ở những vị trí ngập sâu.

Tại đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần khu vực Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang), nước từ mặt đường dồn về, cuồn cuộn chảy qua các cửa cống thoát ra biển.

Trên đường 2 Tháng 4, đoạn qua Tháp Bà Ponagar, nước tràn qua vỉa hè vào nhà dân. Tại chợ Bầu gần đó, nước lênh láng giữa các sạp, nhiều tiểu thương phải khoác áo mưa, lội nước.

Khu vực giao giữa đường 2 Tháng 4 với Điện Biên Phủ và Mai Xuân Thưởng ngập khoảng nửa mét, lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông. Một số người đưa xe lên vỉa hè chờ nước rút, số khác quay đầu tìm đường vòng.

Mưa gây ngập khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng, giao thông hỗn loạn. Trong ảnh: người dân cùng nhau đẩy chiếc xe khách chết máy qua đoạn đường ngập.

Đến trưa, nhiều người đi làm về, đi chợ vẫn chật vật tìm lối qua. “Nước lút gần nửa bánh xe, tôi phải tắt máy dắt bộ hơn 15 phút mới vào được khu vực trung tâm”, anh Huy, người dân phường Bắc Nha Trang, cho biết.

Du khách nước ngoài phải đi lên dải phân cách để thoát khỏi vùng ngập nước ở phường Bắc Nha Trang.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ 18h ngày 27/11 đến 6h ngày 28/11, lượng mưa phổ biến tại địa phương đạt 30-60mm. Đáng chú ý, độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã vượt 85%, một số nơi ở trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất.

Sáng 28/11, cơ quan khí tượng phát cảnh báo nguy cơ xảy ra các hiện tượng thiên tai này tại 32 xã, phường trên địa bàn tỉnh, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo từ sáng 28/11 đến đêm 29/11, khu vực phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm; phía Nam phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn kéo dài có thể khiến tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và khu đô thị diễn biến phức tạp hơn.

Từ ngày 30/11, lượng mưa trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm dần.