Nhà Trắng được cho là yêu cầu chuẩn bị phương án tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khi đến phát biểu tại Công ty Anduril Industries ở Sparrows Point, bang Maryland, ngày 6/10/2026. (Ảnh minh họa: Jim Watson/AFP/Getty Images)

Ngày 8/10, báo The Jerusalem Post dẫn thông tin của The Atlantic cho biết, hai quan chức chính quyền Mỹ xác nhận Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Một quan chức Mỹ cho biết, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang xây dựng các phương án này. Những mục tiêu có thể bị tấn công, quy mô chiến dịch và việc Tổng thống Donald Trump có chấp thuận hành động quân sự hay không vẫn đang được thảo luận.

Theo The Atlantic, các quan chức chính quyền Mỹ cho rằng việc chuẩn bị những phương án này gắn với mong muốn của Tổng thống Donald Trump thể hiện tiến triển trong cuộc xung đột và giải quyết tình trạng giá xăng ở mức cao trước cuộc bầu cử.

Những người ủng hộ phương án tấn công cho rằng một chiến dịch như vậy có thể giúp Tổng thống Mỹ công bố một thành công quân sự trước bầu cử. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận chỉ riêng các cuộc tấn công sẽ không đủ để đạt được thỏa thuận với Tehran, khôi phục hoạt động lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz hoặc giảm giá xăng, dầu trước ngày bỏ phiếu.

Cân nhắc thời điểm tiến hành hành động quân sự

Theo The Atlantic, Lầu Năm Góc cũng đã trình các phương án hành động sau bầu cử, từ những cuộc tấn công giới hạn đến một chiến dịch quy mô lớn hơn, có thể bao gồm các cuộc tấn công bổ sung nhằm vào ngành năng lượng Iran.

Một số cố vấn của Tổng thống Donald Trump đề xuất chờ đến sau cuộc bỏ phiếu, do lo ngại giao tranh tái diễn có thể tác động bất lợi đến các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, nhất là trong trường hợp binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump có thể lựa chọn mọi phương án vào bất kỳ thời điểm nào, song không trả lời các câu hỏi về thời điểm có thể tiến hành tấn công.

Trước đó, ngày 2/10, The Jerusalem Post dẫn thông tin của The Washington Post cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc tăng cường hiện diện hải quân tại Trung Đông, trong khi Tổng thống Donald Trump xem xét khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới sau bầu cử. Theo thông tin này, Mỹ đang triển khai khoảng 50.000 binh sĩ tại khu vực.

Washington và Tehran tiếp tục liên lạc qua các bên trung gian

Theo The Atlantic, Mỹ và Iran vẫn duy trì liên lạc thông qua các bên trung gian, dù còn bất đồng về lệnh ngừng bắn, hoạt động phong tỏa của Mỹ và việc mở lại eo biển Hormuz.

Tạp chí này cũng cho biết các cuộc tấn công của Iran nhằm vào hoạt động vận tải biển hồi đầu tuần đã khiến một số chủ tàu cân nhắc lại việc cho tàu đi qua eo biển.

Việc chuẩn bị các phương án quân sự diễn ra trong bối cảnh hai bên tiếp tục bất đồng về chương trình hạt nhân Iran. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters được The Jerusalem Post đăng tải ngày 7/10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, để đạt được thỏa thuận, Iran cần thực hiện những biện pháp cắt giảm cụ thể đối với năng lực làm giàu uranium.

Ông JD Vance cũng cho biết Washington chưa rõ cơ chế ra quyết định trong giới lãnh đạo Iran cũng như thẩm quyền của các đại diện phía Tehran tham gia đàm phán.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng, các yêu cầu của Mỹ về vấn đề hạt nhân mâu thuẫn với lập trường của Tehran. Quan chức này nhấn mạnh việc công nhận quyền làm giàu uranium của Iran vẫn là vấn đề Tehran không thể nhượng bộ.

Theo The Jerusalem Post