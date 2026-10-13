Nhà Trắng đề cập khả năng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vào tháng 11

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại Nhà Trắng ngày 12/10 về khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á sắp tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Có thể”. “Điều đó sẽ rất thú vị, phải không? Nhưng tôi có quan hệ tốt với ông ấy,” ông Trump nói thêm.

Theo Anadolu Agency, Tổng thống Trump dự kiến sẽ tới Thâm Quyến, Trung Quốc để dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra trong hai ngày 18-19/11.

Trong phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Ohio một ngày trước đó, Tổng thống Trump cũng khẳng định ông “rất hòa thuận” với nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 27/2/2019. Ảnh: Nhà Trắng

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết Tổng thống Trump không coi việc đàm phán với Triều Tiên là một sự “nhượng bộ” và sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Nếu cuộc gặp được diễn ra, điều này sẽ mở ra một chương mới trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, hai nhà lãnh đạo từng có 3 cuộc gặp trực tiếp mang tính lịch sử khi tìm cách giải quyết vấn đề chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ba cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên đã diễn ra lần lượt tại tại Singapore vào tháng 6/2018; tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 2/2019 và tại làng biên giới Panmunjom, thuộc Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) vào tháng 6/2019.

Trong cuộc gặp lần thứ ba, ông Trump đã cùng ông Kim bước qua đường phân giới quân sự và đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên trong thời gian ngắn. Qua đó, ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên.

Tuy nhiên, ba cuộc gặp này đã không mang lại thỏa thuận cụ thể về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và tiến trình đàm phán sau đó đình trệ. Những nỗ lực nhằm tổ chức một cuộc gặp mới giữa hai nhà lãnh đạo trong chuyến công du châu Á của ông Trump năm ngoái cũng không thành công, một phần do những vấn đề hậu cần khi thu xếp cuộc gặp trong thời gian ngắn.