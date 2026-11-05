Nhà Trắng đăng thông điệp ông Trump vẫn là Tổng thống Mỹ

Nhà Trắng đăng thông điệp “Ông Trump vẫn là Tổng thống của các bạn” trên mạng xã hội X ngày 4/11/2026. Ảnh: Nhà Trắng/X.

Ngày 4/11, Nhà Trắng đăng tải hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cúi người trên bàn làm việc Resolute Desk, kèm thông điệp: “Thông báo tới công chúng: Ông Trump vẫn là Tổng thống của các bạn”.

Thông điệp được đăng trên mạng sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, chấm dứt thế đa số của đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ.

Thay đổi tương quan lực lượng tại Quốc hội được dự báo sẽ giúp đảng Dân chủ có thêm lợi thế trong việc ngăn cản chương trình lập pháp của ông Trump. Trước bầu cử, đảng Cộng hòa chỉ nắm đa số sít sao tại cả Hạ viện và Thượng viện.

Theo Anadolu, ông Trump thừa nhận đảng Dân chủ đã có chiến dịch tranh cử hiệu quả. Tuy nhiên, ông cho rằng các ứng viên Cộng hòa sẽ đạt kết quả tốt hơn nếu chính ông cũng có tên trên lá phiếu.

Ông Trump nhận định cử tri ủng hộ chính sách của ông đối với Iran, nhưng có thể không sẵn sàng chấp nhận hệ quả trước mắt là giá xăng tăng cao.

“Tôi không nghĩ nguyên nhân nằm ở cuộc chiến. Tôi cho rằng vấn đề là giá xăng. Người dân đồng tình với những gì tôi đang làm ở Iran, nhưng có lẽ họ thực sự không sẵn sàng chấp nhận hệ quả trước mắt là phải trả nhiều tiền hơn cho xăng”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng dành lời khen cho các ứng viên Dân chủ vì đã vận động tranh cử tích cực, đồng thời nhấn mạnh kết quả bầu cử không đồng nghĩa với việc cử tri bác bỏ cá nhân ông.

Ông Trump cho biết sẽ sẵn sàng hợp tác với phe đối lập trong nhiều vấn đề, bao gồm cả chính sách nhập cư.

Ông Trump bác bỏ những lo ngại về việc luận tội

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 4/11 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump bác bỏ khả năng đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy luận tội ông sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời cho biết ông không lo ngại về kịch bản này, theo Anadolu.

Tổng thống Donald Trump xuất hiện trên sân khấu tại một sự kiện vận động, đội mũ in dòng chữ USA. Ảnh: NYT.

“Không, không, không, hoàn toàn không”, ông trả lời khi được hỏi liệu có lo ngại đảng Dân chủ sẽ tìm cách luận tội mình hay không.

Ông cho rằng động thái này có thể gây bất lợi cho chính đảng Dân chủ. “Tôi nghĩ việc đó sẽ hủy hoại đảng Dân chủ, bởi đây sẽ là một cuộc luận tội không có căn cứ. Vì lý do gì? Vì chúng ta có một đất nước thịnh vượng sao?”, ông nói.

Ông Trump cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội, miễn là hai bên có thể tìm được tiếng nói chung.

“Tôi có lẽ sẽ hòa thuận với đảng Dân chủ, trừ khi họ muốn gây khó khăn, nhưng tôi có quyền phủ quyết”, ông nói.

Trước đó, tối muộn 3/11, ông Trump đăng tải lên mạng xã hội Truth Social hình ảnh một chiếc mũ đỏ có dòng chữ “Veto” (Phủ quyết). Trả lời phỏng vấn Fox News khi kênh này đang truyền hình trực tiếp chương trình tường thuật đêm bầu cử, ông cho biết bản thân bất ngờ trước kết quả của đảng Cộng hòa, nhưng vẫn tin tưởng có thể hợp tác với đảng Dân chủ.

“Họ sẽ gửi sang những dự luật điên rồ và tôi sẽ phủ quyết chúng. Sau vài tháng liên tiếp bị phủ quyết, họ sẽ phải tự hỏi: ‘Làm thế nào để chúng ta có thể thông qua những việc này?’. Và khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác”, ông Trump nói.

Chiếc mũ được ông Trump đăng tải sau bầu cử giữa kỳ. Ảnh: Truth Social.

“Các bạn biết đấy, tôi có rất nhiều người bạn thuộc đảng Dân chủ, tin hay không tùy các bạn. Tôi đã nói chuyện với một số người trong số họ”, ông Trump cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông đã trao đổi với một số nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội, trong khi những người khác vẫn đang chờ gọi điện cho ông.

Về kết quả bầu cử giữa kỳ, ông Trump cho rằng một phần nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa không đạt kết quả như kỳ vọng là các ứng viên chưa thu hút được đông đảo cử tri ủng hộ ông. Theo ông, dù các cuộc vận động tranh cử của mình thu hút nhiều người tham gia, điều đó không đồng nghĩa các ứng viên được ông ủng hộ cũng nhận được số phiếu tương ứng.

“Tôi có phần bất ngờ. Tôi nghĩ họ sẽ đạt kết quả tốt hơn. Chúng tôi đã tổ chức khoảng 30 cuộc vận động rất sôi động”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng một số ứng viên đã khiến bộ phận cử tri MAGA xa lánh vì từng công khai phản đối ông, trong khi những người khác đơn giản là không đủ sức thuyết phục cử tri đi bỏ phiếu.

Chỉ trích Fox News

Khi các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ lần lượt đóng cửa, ông Trump cùng nhóm trợ lý cấp cao tập trung tại Phòng Đông của Nhà Trắng để cập nhật kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Không khí theo dõi bầu cử sớm có dấu hiệu căng thẳng khi ông Trump tỏ ra khó chịu trước một bình luận trên chương trình The Five của Fox News, kênh truyền hình ông thường theo dõi. Người dẫn chương trình Jessica Tarlov khi đó đề cập tình trạng giá xăng tăng cao trong ngày bỏ phiếu.

Ngay trước nửa đêm, ông Trump trực tiếp đổ lỗi cho Fox News về việc đảng Cộng hòa không thể giữ được quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Trong bài đăng, ông viết: “Fox News phải chịu trách nhiệm về những thất bại này vì liên tục và thường xuyên dành thời lượng phát sóng cho phe đối lập Dân chủ, thậm chí còn tệ hơn thế”.

Tổng thống Trump chỉ trích Fox News liên quan cuộc bầu cử giữa kỳ. Ảnh: Truth Social.

Ông Trump thậm chí còn gọi điện trực tiếp đến chương trình tường thuật bầu cử của Fox News để chỉ trích các cuộc thăm dò của kênh này là “tồi tệ”.

Ông nói với các nhân viên của Fox News: “Các bạn nên tìm cho mình một đơn vị thăm dò dư luận giỏi hơn, vì những người làm thăm dò của các bạn là tệ nhất”.

Người dẫn chương trình Bret Baier đã nhẹ nhàng phản bác, lưu ý rằng “trên thực tế, kết quả tối nay khá sát với những gì các cuộc thăm dò của Fox News dự báo”.

Dù ông Trump nhiều lần chỉ trích Fox News trong ngày bầu cử, các bình luận viên của kênh chủ yếu tập trung phân tích kết quả và những yếu tố liên quan, thay vì trực tiếp đề cập vai trò của Tổng thống trong thất bại của đảng Cộng hòa.