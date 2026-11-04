Nhà Trắng đăng thông điệp gây chú ý về ông Trump sau thất bại của đảng Cộng hòa

Thông điệp của Nhà Trắng đăng trên nền tảng mạng xã hội X ngày 4/11/2026 nêu rõ: Ông Trump vẫn là Tổng thống của các bạn". Ảnh chụp màn hình

Ngày 4/11, Nhà Trắng đăng tải hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cúi người trên bàn làm việc Resolute Desk, kèm theo thông điệp: " Thông báo tới công chúng: Ông Trump vẫn là Tổng thống của các bạn".

Bài đăng trên tài khoản của Nhà Trắng trên mạng xã hội X của Mỹ xuất hiện sau khi đảng Dân chủ giành được những thắng lợi đáng kể trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11, giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, qua đó chấm dứt thế kiểm soát Quốc hội của đảng Cộng hòa.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/11, kết quả này được dự báo sẽ giúp đảng Dân chủ có thêm khả năng ngăn cản chương trình nghị sự lập pháp của Tổng thống Trump, sau khi đảng Cộng hòa trước đó nắm giữ thế đa số sít sao tại cả hai viện Quốc hội.

Trước đó, Tổng thống Trump thừa nhận đảng Dân chủ "đã làm tốt" trong cuộc bầu cử, đồng thời cho rằng các ứng cử viên đảng Cộng hòa sẽ đạt kết quả tốt hơn nếu ông cũng có tên trên lá phiếu.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng cử tri ủng hộ chính sách của ông đối với Iran, nhưng "có lẽ không sẵn sàng" chấp nhận cái giá phải trả trong ngắn hạn là giá xăng tăng cao.

Khen ngợi các ứng cử viên đảng Dân chủ đã vận động tranh cử "rất tích cực", ông Trump khẳng định kết quả bầu cử không phải là một "đòn giáng vào cá nhân tôi".

Tổng thống Mỹ cho biết ông sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ trong "rất nhiều vấn đề", bao gồm cả vấn đề nhập cư.