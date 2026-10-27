Nhà Trắng công bố các dự án đầu tư, tạo việc làm tại Mỹ

Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Nhà Trắng, các dự án mới tiếp nối những cam kết đầu tư tư nhân trị giá hàng nghìn tỷ USD mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết đã thu hút kể từ khi ông nhậm chức. Các kế hoạch trải rộng tại nhiều bang, từ Georgia, Florida, Iowa và Nebraska đến North Carolina, Kansas, Montana, Kentucky, Alaska, Ohio và Maryland.

Tại Georgia, hãng xe Audi dự kiến đầu tư 4,2 tỷ USD xây dựng cơ sở sản xuất đầu tiên tại Mỹ, gần thành phố Macon. Theo Nhà Trắng, nhà máy có thể tạo khoảng 4.500 việc làm và đạt công suất 200.000 xe mỗi năm. Chính quyền Mỹ cho rằng dự án có liên quan trực tiếp đến chính sách thương mại của Tổng thống Trump.

Tại Florida, chính quyền dành 275 triệu USD cho chương trình tuyển dụng, đào tạo và giữ chân ít nhất 5.000 y tá mới tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi trên toàn quốc, nhằm bổ sung nhân lực cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dài hạn.

Tại Iowa, chính quyền sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để cấp 150 triệu USD mở rộng năng lực lọc dầu trong nước, hướng tới tăng sản lượng xăng và dầu diesel, củng cố an ninh năng lượng và giảm áp lực chi phí nhiên liệu.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nebraska dự kiến tiếp nhận khoản đầu tư 1,3 tỷ USD của công ty TalusAg để xây dựng hai cơ sở sản xuất phân bón. Theo Nhà Trắng, dự án nhằm tăng nguồn cung phân bón sản xuất trong nước và giảm chi phí đầu vào cho nông dân. Tại Kansas, chính quyền công bố Chương trình Hỗ trợ Nhiên liệu Thu hoạch với ngân sách được nêu lên tới 8 tỷ USD, nhằm hỗ trợ nông dân trang trải chi phí dầu diesel trong mùa thu hoạch.

Tại North Carolina, chính quyền công bố khoản đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD để mở rộng ngành bán dẫn. Công ty Sibelco cũng đang mở rộng hoạt động sản xuất thạch anh có độ tinh khiết cao và các vật liệu liên quan tại hạt Mitchell. Đây là những nguyên liệu phục vụ sản xuất bán dẫn và linh kiện điện tử.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Montana sẽ được xây dựng một khu thử nghiệm quân sự quy mô lớn để phục vụ thử nghiệm vũ khí và công nghệ tiên tiến, gồm hệ thống tự động, năng lực tác chiến trong không gian, chiến tranh điện tử và công nghệ siêu thanh. Tại Kentucky, Bộ Chiến tranh Mỹ xúc tiến khoản đầu tư 80 triệu USD liên quan đến công ty Antheia tại Winchester, nhằm khôi phục năng lực sản xuất dược phẩm trong nước.

Tại Alaska, Nhà Trắng cho biết vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cam kết đầu tư 4,4 tỷ USD vào một dự án khí đốt quy mô lớn. Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cũng dành thêm 162 triệu USD để mở rộng mạng Internet tốc độ cao tại bang này.

Tại Ohio, thành phố Cleveland được lựa chọn làm địa điểm xây dựng Trung tâm Sửa chữa Bộ phận Tàu ngầm mới, phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa các bộ phận tàu ngầm của Hải quân Mỹ. Trong khi đó, tại Maryland, Hải quân Mỹ và công ty Anduril dự kiến đầu tư 6,6 tỷ USD xây dựng cơ sở đóng tàu mới mang tên Arsenal-2 tại Baltimore, ứng dụng các hệ thống sản xuất điều khiển bằng phần mềm. Nhà Trắng mô tả đây là một phần trong nỗ lực mở rộng năng lực đóng tàu của Mỹ.

Nhà Trắng cho biết loạt dự án trên nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, hỗ trợ người lao động và nông dân, tăng cường an ninh năng lượng, củng cố năng lực quốc phòng và mở rộng lực lượng lao động có tay nghề. Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các sáng kiến theo định hướng “Nước Mỹ trên hết”.

Tuy nhiên, các số liệu được công bố chủ yếu phản ánh quy mô đầu tư hoặc cam kết dự kiến. Hiệu quả thực tế đối với việc làm và năng lực sản xuất sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai, nguồn vốn được giải ngân và khả năng đưa các cơ sở vào hoạt động.