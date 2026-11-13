Nhà Trắng cảnh báo đảng Dân chủ Mỹ về kế hoạch điều tra ông Trump

Theo đài RT, tranh cãi này nảy sinh sau khi đảng Dân chủ cam kết sẽ tiến hành một loạt cuộc điều tra sâu rộng nhắm vào chính quyền Trump, ngay sau khi giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước. Các cuộc điều tra này dự kiến ​​sẽ tập trung vào những cáo buộc tham nhũng, xung đột lợi ích và lạm dụng quyền lực.

Đảng Dân chủ đã công khai ý định mở các cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Donald Trump sau khi giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ. Ảnh: Facebook Donald J. Trump

Trong một bức thư dài 3 trang gửi tới Robert Garcia, người sắp đảm nhận vị trí chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện khóa mới, luật sư Nhà Trắng Will Scharf lập luận các cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ phải nằm trong khuôn khổ hiến định. Ông Scharf cho rằng ông Garcia cùng các thành viên quốc hội khóa mới đã “bộc lộ ý định rõ ràng là vượt qua” những giới hạn đó.

Bức thư cũng cáo buộc đảng Dân chủ đưa ra “những lời đe dọa lạm quyền và tùy tiện” nhằm vào Tổng thống Trump cùng các thành viên trong chính quyền của ông.

Đáp lại, ông Garcia khẳng định quốc hội có thẩm quyền hiến định để thực hiện chức năng giám sát một cách độc lập với Nhà Trắng, đồng thời tuyên bố sẽ không bị ngăn cản bởi “những lời đe dọa vô căn cứ” từ chính quyền hoặc Bộ Tư pháp Mỹ. Theo ông Garcia, các cử tri đã trao cho đảng Dân chủ nhiệm vụ “loại bỏ tham nhũng và hành vi lạm quyền”.

Diễn biến mới nhất xảy ra chỉ một tuần sau khi chính ông Garcia đưa ra một lời khuyến cáo đanh thép. Vào đêm bầu cử 3/11, khi các dự báo cho thấy đảng Dân chủ sẽ thâu tóm quyền kiểm soát Hạ viện, ông đã gửi một thông điệp ngắn gọn tới ông Trump và các thành viên đảng Cộng hòa: “Hãy tìm luật sư đi”.

Tuần trước, ông Garcia cũng vạch ra một số lĩnh vực mà đảng Dân chủ dự định điều tra, bao gồm những gì ông cáo buộc là “tham nhũng trong gia đình ông Trump”, sai phạm của các tập đoàn, các cáo buộc Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan (ICE) lạm quyền cùng cách chính quyền xử lý cuộc điều tra liên quan đến tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein. Nhà lập pháp hàng đầu của đảng Dân chủ cũng dự định xem xét các hoạt động kinh doanh của gia đình tổng thống, bao gồm các thương vụ liên quan đến tiền điện tử, khoáng sản cũng như các dự án xây dựng tại Nhà Trắng.

Bình luận về các kế hoạch trên, phát ngôn viên Nhà Trắng Lauren Bis cho biết ông Trump sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ để mang lại kết quả cho người dân Mỹ. Song, bà Bis khuyến cáo việc theo đuổi “những cuộc điều tra giả tạo” và “các chính sách cực tả” đồng nghĩa với hành động “chống lại người dân Mỹ”.

Dù tin có tình trạng “tham nhũng thực sự” liên quan đến tổng thống đương nhiệm cùng những người xung quanh ông, nhưng Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie, người thường xuyên chỉ trích ông Trump, hôm 11/11 bày tỏ hy vọng phe Dân chủ sẽ tập trung vào các vấn đề thực chất thay vì những chuyện “ngớ ngẩn” như cuộc điều tra “Russiagate” (nghi án Nga can thiệp bầu cử ở Mỹ).

Cuộc điều tra Russiagate đã dựa vào những cáo buộc rằng chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump đã thông đồng với Nga, nhưng những cáo buộc này về sau đã bị bác bỏ.