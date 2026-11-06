Nha Trang cấm đá bóng, buôn bán hàng rong tại công viên, bãi biển đường Trần Phú

Ngày 6/11, UBND phường Nha Trang ban hành Quyết định số 434/QĐ-UBND kèm theo Quy chế quản lý công viên, bãi biển dọc tuyến đường Trần Phú. Trong đó, nhiều hoạt động như đá bóng, buôn bán hàng rong, thả diều, cắm trại, đưa vật nuôi xuống bãi biển... được quy định cụ thể nhằm bảo vệ không gian sinh hoạt chung của người dân và du khách.

Người dân mang theo bàn ghế xếp, dụng cụ pha cà phê để thư giãn tại công viên ven biển đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Theo quy chế, phạm vi quản lý kéo dài từ Công viên Bạch Đằng đến Công viên Yersin, phía Đông giáp mép nước biển, phía Tây giáp vỉa hè đường Trần Phú, phía Nam đến hết Công viên Bạch Đằng và phía Bắc giáp cầu Trần Phú.

Quy định áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và du khách tham gia hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh dịch vụ tại khu vực này.

Đáng chú ý, quy chế xác định 10 nhóm hành vi không được thực hiện tại công viên, bãi biển. Trong đó, nghiêm cấm tổ chức các sự kiện thể thao, vui chơi giải trí, cắm trại khi chưa được UBND phường đồng ý bằng văn bản.

Các hoạt động buôn bán hàng rong, đốt lửa, thả diều, tổ chức ăn uống, kinh doanh và cung cấp dịch vụ trên mặt bằng công viên, bãi biển cũng không được phép, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Đối với việc sử dụng không gian công cộng, người dân và du khách không được nằm trên ghế đá, ngồi hoặc giẫm lên thảm cỏ; tự ý chặt phá, bẻ cành, hái hoa, làm hư hỏng cây xanh, công trình kiến trúc và các trang thiết bị trong công viên.

Quy chế cũng nghiêm cấm hành vi phóng uế, xả rác không đúng nơi quy định; thả rông vật nuôi, để vật nuôi phóng uế trong công viên hoặc đưa vật nuôi xuống bãi biển.

Đặc biệt, hoạt động chơi bóng đá trên công viên, bãi biển thuộc phạm vi quản lý bị nghiêm cấm. Người dân và du khách cũng không được tắm biển ngoài khu vực giăng phao cảnh giới hoặc tại những nơi có biển cấm tắm; không câu cá gần bờ trong phạm vi bãi tắm.

Đối với phương tiện giao thông, quy chế không cho phép điều khiển xe trên vườn hoa, thảm cỏ, đường dạo trong công viên; cấm dừng, đỗ phương tiện, kể cả xe đạp, ngoài khu vực được phép, trừ các trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Các phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước không được tập kết trên công viên, bãi biển hoặc hoạt động trong khu vực phao cảnh giới, trừ phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn theo quy định.

Ngoài ra, việc sử dụng trụ tắm, rửa chân, trụ nước uống sai mục đích; dùng xà phòng, dầu gội, hóa chất tẩy rửa hoặc giặt giũ gây phát sinh chất thải, ảnh hưởng vệ sinh môi trường cũng bị nghiêm cấm.

Đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép kinh doanh dịch vụ, thời gian hoạt động được quy định từ 5h - 24h hằng ngày. Các đơn vị phải bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc hoạt động.

UBND phường Nha Trang đồng thời phân công trách nhiệm cho các cơ quan chức năng, đơn vị dịch vụ công ích và lực lượng công an trong công tác quản lý, duy trì cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24h và xử lý các hành vi vi phạm.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân, du khách chấp hành nghiêm quy chế, chung tay giữ gìn cảnh quan bờ biển Nha Trang xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện. Khi phát hiện các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường hoặc cảnh quan du lịch, người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng Công an phường Nha Trang: 02583.819.494 hoặc Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang: 0357.917.760.