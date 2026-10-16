Nhà Trắng bị nhắc tên trong vụ hạn chế kết nối vệ tinh của Ukraine

Một quan chức cấp cao Mỹ phủ nhận Tổng thống Donald Trump đưa ra yêu cầu này, trong khi Nhà Trắng chưa trả lời câu hỏi liệu quan chức khác trong chính quyền có yêu cầu hạn chế dịch vụ hay không.

Nhà Trắng bị nghi ra lệnh hạn chế Starshield của Ukraine. Ảnh: Reuters

Starshield là hệ thống liên lạc vệ tinh được SpaceX phát triển phục vụ khách hàng chính phủ và an ninh quốc gia, sử dụng mạng vệ tinh Starlink làm nền tảng.

Theo phía Ukraine, các thiết bị đầu cuối gắn trên phương tiện di chuyển nhanh bị gián đoạn kết nối, ảnh hưởng hoạt động của máy bay không người lái (UAV).

Trước đó, ngày 14-10, Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk khẳng định Starshield thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của Chính phủ Mỹ.

Theo ông, các giới hạn về tốc độ hoặc phạm vi sử dụng do quân đội Mỹ quyết định, với thẩm quyền cuối cùng thuộc Tổng thống Mỹ. Ông phân biệt hệ thống này với Starlink, dịch vụ thương mại do SpaceX sở hữu và vận hành.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, đến tối 14-10 kết nối đã dần được khôi phục đối với phương tiện di chuyển ở tốc độ tới 160 km/giờ, giúp UAV tấn công và đánh chặn hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, ông đề nghị dỡ bỏ hoàn toàn giới hạn tốc độ đối với Starshield, nhấn mạnh vai trò của hệ thống này đối với năng lực phòng thủ Ukraine.

Chính phủ Ukraine cho hay việc hạn chế kết nối ảnh hưởng đến hoạt động điều phối UAV, từ tiếp tế và tấn công mục tiêu trên chiến trường đến đánh chặn UAV Nga.

Diễn biến xảy ra trong bối cảnh quan hệ Washington - Kiev căng thẳng, liên quan đến yêu cầu của Tổng thống Trump về việc Ukraine ngừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga.

Ukraine cho rằng việc Nga tiếp tục tấn công hạ tầng điện của nước này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năng lượng do ông Trump công bố, trong khi Washington nhấn mạnh thỏa thuận chỉ áp dụng đối với các nhà máy lọc dầu.