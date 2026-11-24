Phản hồi của Nhà Trắng được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đăng tải rộng rãi thông tin cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể đã thu về khoảng 15 triệu USD giá trị cổ phiếu tăng thêm, sau khi tác động để Hội đồng quản trị Nvidia đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO.

Trước đó, ông Huang đã từ chức sau khi bị phát hiện có quan hệ ngoại tình với bà Alice Huang - cựu lãnh đạo công ty điện toán đám mây Megaspeed có trụ sở tại Singapore - cùng hai vụ việc tương tự khác.

Liên quan đến quyết định bổ nhiệm lại, phía Nvidia cho biết Hội đồng quản trị “đã nhận được ý kiến đóng góp từ các cấp cao của Chính phủ Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ việc CEO Jensen Huang trở lại Nvidia. Ảnh: GI

Tổng thống Trump, người từ lâu bày tỏ sự ủng hộ đối với hãng công nghệ trí tuệ nhân tạo này, nhận định Hội đồng quản trị Nvidia đã đưa ra “quyết định đúng đắn và phù hợp”.

Tuy nhiên, theo bản kê khai tài chính nộp gần nhất vào ngày 5/11, ông Trump sở hữu khoảng 370.000 cổ phiếu Nvidia tính đến cuối tháng 9. Việc nắm giữ lượng cổ phiếu này cùng động thái ủng hộ phục chức cho ông Huang đã làm dấy lên nhiều lời kêu gọi điều tra về nguy cơ xung đột lợi ích.

Trước các ý kiến trên, Nhà Trắng nhấn mạnh các danh mục đầu tư và tài khoản tài chính của Tổng thống được quản lý thông qua bên thứ ba: “Cả Tổng thống Trump lẫn bất kỳ thành viên nào trong gia đình ông đều không có quyền chỉ đạo, gây ảnh hưởng hoặc đóng góp ý kiến về cách thức vận hành danh mục cũng như thời điểm mua, bán các khoản đầu tư. Tất cả quyết định đầu tư đều do các nhà quản lý độc lập đưa ra”.

Ngay sau khi ông Trump “trao đổi” với Hội đồng quản trị Nvidia và ông Huang được phục chức CEO, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực, đưa cổ phiếu Nvidia đóng cửa ở mức tăng 30%.

Ông Huang đồng sáng lập Nvidia cách đây 33 năm và góp phần đưa doanh nghiệp này trở thành một trong những tập đoàn trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.