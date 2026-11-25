Clip bé gái tự mình dọn dẹp khi máy giặt bị hỏng ống xả. (Nguồn: Lê Khánh Vũ)

Clip cho thấy, lúc thức dậy để đi vệ sinh lúc 21h, qua khu vực để máy giặt, bé gái phát hiện nước từ máy chảy ra qua ống xả bị vỡ lênh láng khắp sàn, bọt xà phòng nổi lên thành từng đám trắng. Sau khi trở ra từ toilet, cô bé không về phòng ngủ tiếp mà đi lấy cây gạt nước sàn nhà, thành thạo và chậm rãi đẩy đám nước và bọt về phía khu vực thoát nước.

Sau khi xong việc, bé cất gọn cây lau nhà, xong nhìn quanh một lượt xem còn gì bất ổn nữa hay không rồi mới đi rửa tay chân.

Chủ tài khoản đăng tải clip với ghi chú: “Nửa đêm dậy đi vệ sinh, thấy ống xả máy giặt bị bể, em liền dọn dẹp giúp mẹ”. Cư dân mạng ấn tượng mạnh với vẻ điềm tĩnh, chủ động quán xuyến của bé gái: “Tôi nhìn thấy ở đứa trẻ này tinh thần trách nhiệm của một nữ chủ nhân đối với những việc xảy ra trong ngôi nhà của mình, bé coi việc nhà là trách nhiệm của mình nên mới để ý quan sát, rồi tự giác xử lý những việc phát sinh thay vì mách bố mẹ giải quyết”; ; “Điều đáng quý nhất không phải là bé lau nhà sạch đến đâu, mà là ý thức tự giác và biết dọn dẹp đỡ bố mẹ”.

“Một đứa trẻ biết nghĩ cho mẹ từ những việc nhỏ như thế này thật đáng quý. Bé có thể chưa lau nhà thành thạo, nhưng đã biết chủ động. Sau khi dọn xong còn biết cất gọn gàng vào. Chắc hẳn bình thường, bé vẫn thường nhìn bố mẹ dọn dẹp rồi bắt chước theo”; “Bé mới 6 tuổi mà đã biết tự giác dọn dẹp như vậy thật đáng khen. Chắc hẳn mẹ bé xem lại camera cũng rất xúc động”...

Nhiều người nhận xét rằng, nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết việc thế này là biết cách giáo dục của gia đình: “6 tuổi đã biết việc trong nhà là việc chung, thấy có chuyện thì chủ động làm trong khả năng của mình, không chờ mẹ nhắc nhở. Những điều tưởng nhỏ thế này lại cho thấy bé được bố mẹ dạy dỗ rất tốt”; “Cô chủ nhỏ coi việc trong nhà nằm trong trách nhiệm của mình, nhìn là biết phụ huynh dạy con thế nào”...

Dân mạng ngợi khen em nhỏ biết chủ động trong công việc, lại còn làm rất gọn gàng. (Ảnh chụp màn hình)

Vai trò của bố mẹ trong việc hình thành tính tự lập cho trẻ cũng được rất nhiều cư dân mạng thảo luận với nhiều câu chuyện thực tế được chia sẻ. “Con gái tôi năm nay 7 tuổi, từ lúc 4 tuổi đã được mẹ tập cho tự chuẩn bị quần áo đi học. Tất nhiên ban đầu còn lóng ngóng. Tôi cũng từng sốt ruột, muốn làm hộ cho nhanh nhưng nghĩ nếu cứ làm thay thì bao giờ con mới biết tự lo cho mình. Bây giờ con có thể tự thay quần áo, gấp chăn, chuẩn bị cặp sách và phụ mẹ nhặt rau”, Nguyễn Trang viết.

Minh Hiền kể: “Tôi có hai con, một đứa 10 tuổi, một đứa 6 tuổi. Ở nhà, tôi phân công những việc vừa sức chứ không quan niệm trẻ con chỉ cần học và chơi, mọi việc đã có bố mẹ lo. Anh lớn tự quét phòng, đổ rác; em nhỏ tự thu dọn đồ chơi, xếp dép và lau bàn ăn bằng khăn riêng. Tôi luôn cố gắng để các con hiểu rằng nhà cửa là không gian chung, ai cũng có trách nhiệm giữ gìn chứ không phải việc riêng của bố mẹ”.