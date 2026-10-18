Nhà trai mang 10 tỷ sang hỏi cưới, tôi đang lâng lâng thì sững người khi biết danh tính 'hôn phu tương lai'

Bạn bè lần lượt kết hôn, sinh con, còn tôi vẫn miệt mài với công việc trên thành phố. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ từ bỏ mong muốn được làm mẹ.

Thậm chí, tôi đã chủ động trữ đông 20 trứng để chuẩn bị cho kế hoạch sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), ngay cả khi cuối cùng phải lựa chọn làm mẹ đơn thân.

Tôi vẫn nghĩ, mình còn nhiều thời gian để thực hiện dự định ấy. Cho đến một ngày, mẹ bất ngờ gọi điện, giọng hồ hởi báo rằng cuối tuần này có gia đình đến xem mắt tôi qua mai mối. Điều khiến tôi choáng ngợp hơn cả là nhà trai có điều kiện kinh tế rất tốt, sẵn sàng tặng biệt thự và sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng nếu hai bên nên duyên.

Nghe mẹ kể, tôi vừa ngạc nhiên vừa có chút lâng lâng. Ở tuổi 35, tôi không còn mơ mộng về một đám cưới xa hoa, nhưng sự chân thành và điều kiện ổn định của đối phương vẫn khiến tôi tò mò. Tôi tự nhủ cứ về gặp mặt, biết đâu đây lại là cơ hội để mình tìm được người đồng hành.

Thế nhưng, khi trở về nhà vào cuối tuần, nhìn thấy người đàn ông được giới thiệu là hôn phu tương lai, tôi gần như “hóa đá”. Anh đã 55 tuổi, hơn tôi tròn 20 tuổi. Hai bên gia đình dường như đều rất hài lòng, nhưng tôi không thể giấu được sự bất ngờ. Tôi chưa từng nghĩ người mình có thể kết hôn lại lớn hơn mình cả một thế hệ.

Ảnh minh hoạ.

Trong buổi nói chuyện riêng, anh khá thẳng thắn chia sẻ rằng mình từng trải qua một cuộc hôn nhân và có 2 con riêng đã lớn. Anh nói tôi không nhất thiết phải sinh thêm con, bởi anh đã có con cái, kinh tế cũng ổn định. Tuy nhiên, khi biết tôi luôn mong muốn được làm mẹ, anh không phản đối mà còn nói nếu tôi thực sự muốn thì hai người có thể tính chuyện sinh thêm.

Điều khiến tôi băn khoăn là tuổi tác của anh. Tôi mới 35, vẫn còn 20 trứng đã trữ đông, trong khi anh đã 55 tuổi. Liệu tuổi của người chồng có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, khả năng thụ thai và sức khỏe của em bé hay không? Tôi nên trao đổi với anh những gì về sức khỏe sinh sản trước khi đưa ra quyết định quan trọng này?

* Tâm sự từ độc giả: phamhuong...

Tuổi tác không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ mà còn tác động đến sức khỏe sinh sản của nam giới. Dù đàn ông có thể sản xuất tinh trùng ở tuổi cao, chất lượng tinh trùng và khả năng sinh sản vẫn có thể thay đổi theo thời gian.

Ở nam giới, tuổi càng cao có thể đi kèm với sự suy giảm về số lượng, khả năng di chuyển và chất lượng tinh trùng. Đặc biệt, nguy cơ đứt gãy ADN tinh trùng và tích lũy các đột biến mới trong vật liệu di truyền có xu hướng tăng theo tuổi. Vì vậy, người cha ở tuổi 55 vẫn có khả năng có con, nhưng không thể mặc định chất lượng tinh trùng và nguy cơ đối với thai nhi giống như ở nam giới trẻ tuổi.

Một số nghiên cứu ghi nhận tuổi cha cao có liên quan đến nguy cơ sảy thai và một số vấn đề sức khỏe ở trẻ tăng nhẹ, trong đó có một số rối loạn phát triển thần kinh. Tuy nhiên, đây là mối liên quan ở cấp độ thống kê, không có nghĩa mọi người đàn ông lớn tuổi đều gặp vấn đề sinh sản hoặc con sinh ra chắc chắn mắc bệnh. Nguy cơ cụ thể còn phụ thuộc vào sức khỏe tổng thể, tiền sử gia đình và nhiều yếu tố khác.

Với người phụ nữ 35 tuổi đã trữ đông 20 trứng, đây có thể là một lợi thế nếu số trứng được lấy và trữ khi cô còn trẻ hơn. Trứng đông lạnh có thể giúp bảo tồn chất lượng trứng tại thời điểm trữ, nhưng không bảo đảm chắc chắn sẽ có phôi khỏe mạnh hoặc sinh con thành công. Kết quả còn phụ thuộc vào chất lượng trứng, số trứng sống sau rã đông, khả năng thụ tinh và sự phát triển của phôi.

Nếu quyết định sinh con với người chồng 55 tuổi, cả hai nên đến cơ sở hỗ trợ sinh sản để được tư vấn trước khi mang thai. Người chồng có thể được làm xét nghiệm tinh dịch đồ, đánh giá tiền sử bệnh và thực hiện thêm các kiểm tra cần thiết theo chỉ định.

Bác sĩ sẽ cân nhắc có cần đánh giá mức độ phân mảnh ADN tinh trùng hay không dựa trên hoàn cảnh cụ thể. Người vợ cũng cần kiểm tra sức khỏe sinh sản, đánh giá tình trạng tử cung và các yếu tố ảnh hưởng đến việc mang thai.

Trong trường hợp thực hiện IVF, bác sĩ sẽ tư vấn về khả năng tạo phôi, các phương pháp xét nghiệm phôi nếu phù hợp và những giới hạn của từng xét nghiệm. Sàng lọc di truyền trước chuyển phôi không thể phát hiện hoặc loại trừ mọi bệnh lý, do đó việc khám thai và sàng lọc trước sinh vẫn rất quan trọng.

Cuối cùng, tuổi tác không phải yếu tố duy nhất quyết định một cuộc hôn nhân có phù hợp hay không. Người phụ nữ nên cân nhắc cả sức khỏe sinh sản, sự hòa hợp, trách nhiệm với hai con riêng, quan điểm nuôi dạy con và sự đồng thuận về việc sinh thêm.

Trước khi quyết định, hai người cần trao đổi thẳng thắn, khám sức khỏe tiền hôn nhân và cùng xây dựng kế hoạch sinh con thực tế. Điều quan trọng không chỉ là có thể sinh con, mà còn là bảo đảm người mẹ, em bé và cả gia đình được chăm sóc tốt về lâu dài.