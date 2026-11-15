Nhà toán học Nga và giả thuyết gây sốc về lịch sử nhân loại - Kỳ cuối

Kỳ cuối: Sự xuất hiện của đế chế Nga-Horde

Theo trang historicmysteries.com, mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp và khó theo dõi, nhưng nền tảng cốt lõi trong thuyết “Niên đại mới” của Fomenko là sự tồn tại của “Nga-Horde”, một đế chế cực kỳ hùng mạnh được cho là đứng sau phần lớn lịch sử nhân loại. Đế chế này do những nhân vật được gọi là các đại hãn Nga lãnh đạo, trong đó có Thành Cát Tư Hãn (người mà theo Fomenko thực chất mang tên Danilovichi). Đế chế này được cho là đã chinh phục toàn thế giới.

Ông Anatoly Fomenko. Ảnh: Virtual Math Museum

Chính Nga-Horde đã xây dựng các kim tự tháp và thành lập thành Rome tại đó. Trên thực tế, theo Fomenko, mọi điều chúng ta biết về những đế chế vĩ đại nhất trong lịch sử, chẳng hạn như Đế chế La Mã, đều là những thành tựu bị đánh cắp từ Nga-Horde. Hoàng đế Constantine, nhân vật được ca ngợi là một trong những vị hoàng đế La Mã vĩ đại nhất, thực chất được xây dựng dựa trên hình tượng Dmitry Donskoy, nhà lãnh đạo Nga thế kỷ XIV từng đánh bại quân Mông Cổ.

Tuy nhiên, theo Fomenko, Donskoy không hề đánh bại người Mông Cổ mà chính là người lãnh đạo lực lượng này với tư cách người cai trị Nga-Horde. Những thủ lĩnh Horde đời sau đã phái các đoàn thực dân đầu tiên đến châu Mỹ, nơi họ thành lập một đế chế Cơ đốc giáo mới. Fomenko tin rằng sự tồn tại của Nga-Horde đã bị che giấu trong thời gian dài và những thành tựu vĩ đại của đế chế này bị gán cho các nhân vật lịch sử giả mạo.

Tất cả nghe giống như sản phẩm của những giấc mơ hoang đường, nhưng Fomenko cho rằng ông có phương pháp nghiên cứu để chứng minh các tuyên bố của mình. Fomenko không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cho rằng khi hai hệ thống niên đại lịch sử có những điểm tương đồng, một trong hai hệ thống chắc chắn là sản phẩm bịa đặt, được xây dựng dựa trên hệ thống còn lại.

Theo ông, hiện tượng này xảy ra khá thường xuyên. Nếu sắp xếp dòng dõi các vị vua Judah trong giai đoạn từ năm 0 đến năm 400 sau Công nguyên rồi so sánh với các vị vua Đức trong giai đoạn 950-1350 sau Công nguyên, người ta sẽ nhận thấy những mô hình tương tự, trong đó các vị vua có thời gian trị vì gần như tương đương nhau. Đối với Fomenko, điều này chứng tỏ các nhà sử học thời Phục hưng lười biếng đã lấy lịch sử Sachsen thời Trung cổ, thay đổi tên các nhân vật rồi sử dụng để viết lại lịch sử Vương quốc Judah.

Phương pháp này được gọi là “Thuyết song song Fomenko” (Fomenko Parallelism). Ông cho biết đã tìm thấy hơn 20 trường hợp tương quan thống kê giữa các hệ thống niên đại khác nhau, chẳng hạn như những điểm tương đồng về thương tích giữa Chúa Jesus và Komnenos. Fomenko còn đưa ra những bằng chứng khác để củng cố phương pháp này.

Sau khi đọc các công trình của những học giả như Jean Hardouin, Fomenko bắt đầu so sánh dữ liệu lịch sử được công nhận với các ghi chép về chu kỳ Mặt trăng và những hiện tượng thiên văn khác. Ông nhanh chóng đi đến kết luận rằng phần lớn các lần nguyệt thực và những hiện tượng thiên thể khác được các nhà sử học ghi lại không thể xảy ra vào thời điểm như trong ghi chép.

Chẳng hạn, Kinh Thánh đề cập đến một lần nhật thực mà nhiều nhà sử học xác định xảy ra ngày 15/6/736 trước Công nguyên. Nếu mốc thời gian này sai thì toàn bộ dòng thời gian lịch sử trong Kinh Thánh cũng bị ảnh hưởng. Fomenko cho rằng trong trường hợp này, niên đại đã bị sai lệch tới 1.000 năm.

Không có nhiều người dành thời gian tìm cách bác bỏ các giả thuyết của Fomenko bởi chúng quá khác thường và dường như đã tự bộc lộ những điểm phi lý. Có lẽ lo ngại rằng việc dành công sức phản bác sẽ vô tình khiến các giả thuyết của Fomenko được coi trọng hơn, nên các nhà sử học và nhà khoa học phần lớn chọn cách phớt lờ ông. Họ cho rằng tại sao phải tranh luận với ông khi hàng loạt bằng chứng khảo cổ học và những phương pháp như định tuổi bằng carbon phóng xạ đã đủ để chỉ ra vô số lỗ hổng trong các lập luận này.

Nhìn chung, Fomenko chủ yếu được biết đến tại quê nhà và trong những cộng đồng trên Internet tập trung những người yêu thích các thuyết âm mưu. Những người dành nhiều công sức phản bác ông nhất lại chính là các nhà toán học đồng nghiệp, những người đã nêu quan ngại nghiêm trọng về một số công thức mà ông sử dụng. Họ cho rằng Fomenko đã tính toán sai ngay từ nền tảng toán học mà ông dùng để xây dựng toàn bộ giả thuyết.

Những ý tưởng của ông có thể cực đoan và các phép tính có thể không chính xác, nhưng trong quan điểm của ông vẫn có một phần sự thật.

Các nhà sử học không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhiều người mắc sai lầm hoặc làm giả bằng chứng.

Fomenko cũng có lý khi cho rằng có những giai đoạn lịch sử rộng lớn mà chúng ta chỉ dựa vào một số ít tài liệu để xác định những gì đã xảy ra.

Điều đó có nghĩa là dù thuyết “Niên đại mới” của Fomenko rõ ràng là sai lầm, nhưng không đồng nghĩa với việc toàn bộ lịch sử mà chúng ta được học từ trước đến nay đều chính xác.