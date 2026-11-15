Nhà toán học Nga và giả thuyết gây sốc về lịch sử nhân loại - Kỳ 1

Kỳ 1: Anatoly Fomenko là ai?

Theo trang historicmysteries.com, Fomenko sinh ngày 13/3/1945. Cha ông là kỹ sư Timothy Grigorievich Fomenko, còn mẹ là nhà ngôn ngữ học Valentina Polikarpovna. Ngay từ nhỏ, ông đã thể hiện năng khiếu toán học đặc biệt và giành được nhiều giải thưởng khi còn đi học. Được định hướng theo đuổi con đường học thuật, Fomenko tốt nghiệp Khoa Cơ học và Toán học thuộc Đại học Quốc gia Moskva năm 1967 và bắt đầu làm việc tại đây hai năm sau đó.

Nhà toán học Anatoly Fomenko giảng bài cho sinh viên Đại học Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov năm 1972. Ảnh: TASS

Ông công bố luận văn đầu tiên năm 1970 và bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1972. Bất chấp một số giả thuyết gây tranh cãi, năm 1981, ông được bổ nhiệm làm giáo sư tại Bộ môn Hình học cao cấp và Tô pô học, sau đó trở thành trưởng bộ môn này vào năm 1992. Trong sự nghiệp học thuật, ông còn giữ vai trò biên tập viên của một số tạp chí toán học tiếng Nga. Năm 1996, ông được trao Giải thưởng Nhà nước Liên bang Nga vì những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực toán học.

Nói một cách đơn giản, Anatoly Fomenko không chỉ là một người rất thông minh mà còn là nhà toán học có uy tín cao, đặc biệt tại Nga. Chính điều này khiến thuyết “Niên đại mới” của ông, được trình bày trong 7 tập sách, trở nên đặc biệt đáng chú ý. Làm thế nào một người thông minh đến vậy lại có thể tin vào một giả thuyết khác thường như thế?

Fomenko không phải là nhà sử học đầu tiên nghiên cứu về một hệ thống niên đại mới. Học giả người Nga Nikolai Morozov (1854-1946) và học giả người Pháp Jean Harouin (1646-1729) có thể đã truyền cảm hứng cho ông. Tuy nhiên, chính Fomenko mới là người phổ biến rộng rãi giả thuyết này, đặc biệt thông qua loạt sách “Lịch sử: Hư cấu hay Khoa học?” (History: Fiction or Science?).

Được cha mẹ ủng hộ, Fomenko bắt đầu phát triển giả thuyết này từ thập niên 1970 và liên tục hoàn thiện giả thuyết cho đến nay. Ông tin rằng phần lớn lịch sử mà chúng ta biết đều là sản phẩm bịa đặt hoàn toàn, đặc biệt là lịch sử cổ đại.

Theo ông, lịch sử hoặc đã bị các học giả vô đạo đức làm giả theo chỉ đạo của những thế lực như Tòa thánh Vatican, Đế chế La Mã Thần thánh và triều đại Romanov (cùng một số thế lực khác), hoặc đã bị diễn giải sai lệch nghiêm trọng. Theo quan điểm của Fomenko, mọi điều mà chúng ta vẫn thường biết về lịch sử đều không đúng.

Dòng thời gian lịch sử mới của Fomenko có nhiều điểm hết sức khác thường, nhưng chủ yếu dựa trên quan điểm cho rằng tất cả các nguồn tư liệu lịch sử có niên đại trước khoảng thế kỷ XI-XIV đều không đáng tin cậy và không nên được sử dụng. Ông đưa ra lý do rằng những hạn chế như thiết bị đo thời gian còn thô sơ, ghi chép thiếu nhất quán và số lượng tư liệu còn lưu giữ hạn chế khiến các nguồn này không đáng tin cậy. Tuy nhiên, giới khảo cổ học có thể có ý kiến khác về vấn đề này.

Vậy theo Fomenko, hệ thống niên đại lịch sử được chấp nhận rộng rãi hiện nay bắt nguồn từ đâu? Theo lập luận của ông, lịch sử thời kỳ trước Phục hưng đã bị các tác giả làm giả theo chỉ đạo của Tòa thánh Vatican và những thế lực Cơ đốc giáo khác nhằm củng cố những câu chuyện lịch sử được xác lập trong Kinh Thánh. Ông đặc biệt chỉ đích danh những học giả như nhà nghiên cứu Cơ đốc giáo người Pháp thế kỷ XVI Joseph Scaliger, cáo buộc họ tạo ra và phổ biến những thông tin giả theo lệnh của các thế lực đứng sau.

Có rất nhiều ví dụ cho giả thuyết này. Fomenko từng viết rằng Kinh thánh mà mọi người đọc ngày nay không có niên đại xa xưa như họ vẫn tin tưởng, mà thực chất là sản phẩm được tạo ra trong khoảng thế kỷ XI-XIV, dựa trên những văn bản cũ hơn đã được chỉnh sửa để phản ánh các sự kiện thực sự diễn ra trong giai đoạn này.

Chẳng hạn, câu chuyện về cuộc lưu đày tại Babylon trong Kinh Thánh (Vương quốc Judah bị Babylon xâm chiếm và người dân bị bắt đi lưu đày trong 70 năm vào thế kỷ VI trước Công nguyên) thực chất là sự kiện Giáo hoàng Avignon kéo dài 70 năm, khi các giáo hoàng sinh sống tại Avignon (Pháp) thay vì Rome.

Fomenko còn đưa ra những trường hợp nổi tiếng hơn. Ông đưa ra giả thuyết rằng Chúa Jesus được xây dựng dựa trên hình tượng Hoàng đế Byzantine Andronikos I Komnenos, kết hợp với một số yếu tố từ những nhân vật lịch sử nổi tiếng khác.

Fomenko giải thích giả thuyết này bằng cách chỉ ra rằng Komnenos bị hành quyết vào cuối thời gian trị vì. Những thương tích được ghi lại của vị hoàng đế này tương tự những thương tích mà Chúa Jesus phải chịu. Đối với Fomenko, đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Ngay cả một số thành phố nổi tiếng nhất thế giới cũng bị cho là những sản phẩm giả mạo thời hiện đại. Theo Fomenko, thành Troy và Jerusalem thực chất là một, bởi cả hai đều chính là Constantinople. Tương tự, Rome cổ đại thực chất nằm ở Ai Cập, còn thành Rome tại Italy hiện nay chưa có lịch sử tồn tại đến 1.000 năm.

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