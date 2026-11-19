Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán Vietcap, chuỗi nhà thuốc Long Châu hiện được định giá vốn chủ sở hữu ở mức 44.429 tỷ đồng, cao gấp 18,3 lần so với chuỗi bán lẻ công nghệ FPT Shop.

Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026, triển vọng mảng tiêm chủng chuyển từ lỗ sang có lãi vào năm 2027 được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố quy mô lợi nhuận cho CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã chứng khoán: FRT).

Nhà thuốc Long Châu được định giá 45.000 tỷ đồng, gấp 18,3 lần FPT Shop. Ảnh minh họa

Cụ thể, trong báo cáo cập nhật ngày 17/11/2026, Chứng khoán Vietcap xác định mức định giá vốn chủ sở hữu đối với chuỗi nhà thuốc Long Châu là 44.429 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, giá trị ước tính tương ứng của chuỗi FPT Shop chỉ đạt 2.427 tỷ đồng, đưa định giá của Long Châu lên mức cao gấp khoảng 18,3 lần. So với kỳ báo cáo hồi tháng 9, đơn vị phân tích đã điều chỉnh nâng mức định giá thêm 4% cho Long Châu và tăng thêm 34% đối với FPT Shop.

Báo cáo cũng cập nhật cơ cấu sở hữu ước tính tại Long Châu tính đến cuối quý III/2026. Theo đó, công ty mẹ FPT Retail đang nắm giữ tỷ lệ chi phối 75,97% vốn điều lệ. Quỹ đầu tư tư nhân Creador có trụ sở tại Malaysia sở hữu khoảng 13% vốn và nhóm nhân viên FPT Retail nắm giữ khoảng 11,03% vốn còn lại.

Dựa trên mức định giá 44.429 tỷ đồng, lượng cổ phần 11,03% của nhóm nhân viên có giá trị tương ứng khoảng 4.901 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần giá trị ước tính của toàn bộ chuỗi FPT Shop.

Trong những năm tới, cơ cấu cổ đông tại chuỗi nhà thuốc này dự kiến tiếp tục có sự biến động thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Chính sách này cho phép những nhân sự có đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh được mua tổng cộng 5% vốn điều lệ.

Chứng khoán Vietcap giả định chương trình sẽ được chia làm 5 đợt thực hiện, tương ứng mỗi năm 1% vốn trong giai đoạn 2026 - 2030. Nếu lộ trình này hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của FPT Retail tại Long Châu có thể giảm về mức khoảng 72% vào năm 2030.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy FPT Retail ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.724 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Vietcap ước tính Long Châu đóng góp 983 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số, cao gấp khoảng 11,4 lần mức 86 tỷ đồng của FPT Shop.

Ảnh minh họa

Trong dự báo mới nhất cho cả năm 2026, Vietcap cho rằng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của FPT Retail sẽ tăng 96%, đạt 1.559 tỷ đồng. Riêng Long Châu dự kiến đóng góp 1.393 tỷ đồng, tăng 95%, trong khi FPT Shop đạt 166 tỷ đồng, tăng 103%.

Bước sang năm 2027, đơn vị phân tích dự báo lợi nhuận đóng góp từ Long Châu tiếp tục tăng 37% lên mức 1.912 tỷ đồng, còn FPT Shop đạt 177 tỷ đồng. Về doanh thu, hai chuỗi được dự báo lần lượt đạt 56.407 tỷ đồng và 23.016 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng chính của Long Châu tiếp tục đến từ việc mở rộng mạng lưới nhà thuốc và cải thiện hiệu quả vận hành. Vietcap dự kiến chuỗi sẽ mở mới thêm 350 nhà thuốc trong năm 2027, qua đó nâng tổng quy mô lên 3.197 cửa hàng.

Bên cạnh đó, mảng tiêm chủng được dự báo sẽ chuyển từ mức lỗ ròng 74 tỷ đồng trong năm 2026 sang có lãi 41 tỷ đồng vào năm 2027. Đồng thời, dịch vụ xét nghiệm đang trong quá trình thử nghiệm cũng được kỳ vọng sẽ mở ra thêm dư địa tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp.