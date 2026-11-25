Ngày 25-11, Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026–2031 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của 370 đại biểu, đại diện cho hơn 800 hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Trần Hoàng

Phát biểu khai mạc, nhà thơ Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội khẳng định, trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, những biến động của đời sống xã hội và sự cạnh tranh của các loại hình giải trí đa phương tiện, Hội Nhà văn Hà Nội vẫn duy trì nhiều hoạt động chuyên môn, từng bước đổi mới phương thức hoạt động.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nhà văn Hà Nội đã kết nạp 160 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 811 người (tính đến tháng 12-2025). Từ hai chi hội ban đầu, Hội đã kiện toàn tổ chức, phát triển thành 6 chi hội trực thuộc, tạo điều kiện để hội viên giao lưu, trao đổi nghề nghiệp và giới thiệu tác phẩm.

Nhà thơ Trần Gia Thái phát biểu tại đại hội. Ảnh: Trần Hoàng

Dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua là Hội đã chủ động xây dựng đề án, trực tiếp tổ chức Ngày thơ Hà Nội vào dịp Rằm tháng Giêng hằng năm. Đặc biệt, Ngày thơ Hà Nội năm 2024 và năm 2026 tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng yêu thơ. Hội tổ chức 50 buổi sinh hoạt chuyên đề và 17 cuộc tọa đàm, đề cập nhiều vấn đề của đời sống văn học...

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà văn Hà Nội xác định lấy chất lượng và hiệu quả nghệ thuật làm thước đo, nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tác; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các cây bút trẻ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội, lưu trữ tư liệu và phổ biến tác phẩm.

Cùng với đó, Hội hướng tới gắn hoạt động văn học với phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô, tăng cường dịch thuật, quảng bá văn học Hà Nội ra thế giới, mở rộng giao lưu, liên kết với các hội văn học nghệ thuật trong nước và huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ hoạt động sáng tác.

NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội phát biểu. Ảnh: Trần Hoàng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, NSND Trần Quốc Chiêm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội ghi nhận những thành tích của Hội Nhà văn Hà Nội trong việc phát triển đội ngũ và chất lượng các tác phẩm. Các công trình văn học, nghệ thuật được nâng cao, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ mới, NSND Trần Quốc Chiêm đề nghị Hội Nhà văn Hà Nội tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; phát huy sáng tạo, sự tâm huyết, sáng tác những tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, tôn vinh những giá trị cao quý, truyền thống tốt đẹp của văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Hội cũng cần ứng dụng công nghệ số, giao lưu quốc tế; quan tâm đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ; làm tốt công tác xã hội hóa.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Trần Hoàng

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội khóa XIV gồm 11 thành viên. Nhà thơ Trần Gia Thái được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.