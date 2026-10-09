Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng thích mê một chuyên mục của Hoa Học Trò
Chia sẻ bên lề chương trình SVodcast số 4, nhà thơ Trần Đăng Khoa tiết lộ Hoa Học Trò là một trong những ấn phẩm ông vô cùng yêu thích. Đặc biệt, có một chuyên mục quen thuộc luôn để lại trong ông nhiều ấn tượng sâu sắc. Nhà thơ khẳng định sức hút của chuyên mục này vượt qua mọi ranh giới thế hệ, bởi không chỉ giới trẻ mà ngay cả những người lớn tuổi cũng thường xuyên tìm đọc.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nha-tho-tran-dang-khoa-tung-thich-me-mot-chuyen-muc-cua-hoa-hoc-tro-post1883767.tpo