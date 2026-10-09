Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng thích mê một chuyên mục của Hoa Học Trò

Từng có tuổi thơ vất vả, phải bán xôi phụ mẹ ở chợ, Phương Anh Đào giờ đây là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt. Ở tuổi 34, nữ diễn viên sinh năm 1992 tiếp tục gây chú ý khi lần đầu được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.