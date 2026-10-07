Nhà thơ Trần Đăng Khoa: ChatGPT không thể làm thơ hay hơn con người
Văn chương, Trí tuệ Nhân tạo (AI) và tinh thần học tập suốt đời là những chủ đề chính được nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ trong cuộc trò chuyện kéo dài nhiều giờ cùng nhà báo Nguyễn Tuấn Anh tại SVodcast số 4. Qua góc nhìn sâu sắc của một "thần đồng thơ" 60 năm cầm bút, sự giao thoa giữa văn học và công nghệ không chỉ phản ánh những lát cắt chân thực về đời sống, mà còn mang đến nhiều chiêm nghiệm và lời khuyên quý giá dành cho thế hệ trẻ. Mời quý độc giả cùng theo dõi SVodcast số 4: "Nhà thơ Trần Đăng Khoa: ChatGPT không thể làm thơ hay hơn con người".
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nha-tho-tran-dang-khoa-chatgpt-khong-the-lam-tho-hay-hon-con-nguoi-post1882917.tpo