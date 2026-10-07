Nhà thơ Trần Đăng Khoa: ChatGPT không thể làm thơ hay hơn con người

HNN - Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng lớn, văn hóa ứng xử của người làm dịch vụ và người dân địa phương là một trong những yếu tố tạo ấn tượng tốt để “níu chân” du khách. Những hành động thân thiện, tử tế góp phần nâng cao chất lượng điểm đến.