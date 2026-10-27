Nhà thơ Trần Đăng Khoa bị ChatGPT bịa thơ
Tiếp nối cuộc trò chuyện ở phần trước, nhà thơ Trần Đăng Khoa trở lại SVodcast để chia sẻ sâu hơn về những vấn đề được đông đảo khán giả quan tâm và đặt câu hỏi. Đáng chú ý trong số này là góc nhìn sắc sảo cùng trải nghiệm thực tế của ông trước sự phát triển vượt bậc của ChatGPT đối với công việc của người cầm bút. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi SVodcast số 4 - Tập 2: Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhờ ChatGPT lựa chọn những câu thơ tiêu biểu và cái kết.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nha-tho-tran-dang-khoa-bi-chatgpt-bia-tho-post1888910.tpo