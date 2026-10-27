Nhà thơ Trần Đăng Khoa bị ChatGPT bịa thơ

Những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khai mạc Sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng (DACC 2026) đang được gấp rút triển khai. Hãy cùng phóng viên Báo Nhân Dân khám phá một số không gian nghệ thuật đã thành hình của sự kiện - được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của "lễ hội" trong những ngày đầu tháng 11 tới.